Junts denuncia la falta d’oferta «eficient» en l’alta velocitat de mitja distància

Comparativa de connexions entre les connexions de Madrid i de BarcelonaDades facilitades per Junts per Catalunya

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cruset, ha fet arribar al govern espanyol la reivindicació dels usuaris dels trens d’alta velocitat de mitja distància de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que es queixen de fa temps per manca d’oferta, sobretot en comparació a la que s’ofereix a l’entorn de Madrid, tres vegades superior. «L’alta velocitat de mitja distància al voltant de Madrid té el doble o el triple d’oferta si es compara amb Lleida i Tarragona pel que fa als serveis per anar a Barcelona», va afirmar el diputat de Junts al Congrés, Isidre Gavín, que també va aportar diverses dades.

Des del grup apunten que «ciutats com Conca (53.000 habitants) i Segòvia (51.000) estan connectades per 18 trens al dia mentre que Lleida (150.000) i Tarragona (140.000), només disposen 8 i 7 trens al dia per connectar amb Barcelona».

A més, Gavín va criticar que no s’han recuperat les parades com les de l’Euromed a les Terres de l’Ebre, que permetrien «una connexió més ràpida i eficient» amb Barcelona i València. Aquesta situació «condemna les zones perifèriques a la falta de connectivitat i mobilitat».

Per solucionar-ho, Gavín va instar a la implementació de mesures «immediates», com la planificació dels serveis d’acord amb la demanda i la recuperació de les parades eliminades. Les deficiències, expliquen, «ja han provocat que en territoris com Tarragona, l’Ebre i Lleida els usuaris s’hagin organitzat en plataformes per protestar per aquesta situació».

«No poden viatjar amb el tren, han d’agafar el vehicle privat, molts s’han de llevar a les cinc del matí per veure si algú anul·la el bitllet durant la nit i poden viatjar, Són gent que viu amb una tensió permanent per la falta de servei», va denunciar el diputat.

En aquest sentit, el grup parlamentari va presentar una iniciativa legislativa, aprovada sense cap vot en contra, per millorar l’oferta de serveis d’alta velocitat de mitja distància, l’augment de places d’Avant al Lleida-Tarragona-Barcelona i la revisió de la política tarifària per garantir «preus justos i competitius». «Es dona la circumstància que moltes vegades és més econòmic un bitllet Barcelona-Madrid que no pas un Lleida-Barcelona», denunciava Gavín.