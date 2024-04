Aquesta és la llista de Junts per la demarcació de Tarragona pel 12-M

Mònica Sales, la cap de llista de Junts per la demarcació de Tarragona amb el cap de la campanya, Josep Maria Cruset.Cedida

L’Executiva nacional de Junts per Catalunya ha aprovat aquest matí per unanimitat la proposta de llistes per a les eleccions catalanes del 12 de maig que seran ratificades demà pel Consell Nacional del partit. Les candidatures responen a la idea manifestada pel president Puigdemont a la conferència d’Elna «d’anar més enllà de les costures del partit» i incorporen en llocs rellevants i de sortida persones que comparteixen la necessitat de sumar esforços pensant en el país i la nació.

En el cas de la demarcació de Tarragona la llista de Junts per Catalunya serà:

Mònica Sales Jordi Bertran Joaquim (Quim) Calatayud Noemí Nieto Irene Negre Pere Segura Núria Besora Joan Nin Laura Domènech Sarah Dubois Ruben Biarnés Íngrid Salas Joan Ibarra Jovita Baltasar Jordi Salvadó Arnau Llambrich Gemma Cid Josep (Pep) Andreu

L’aposta de la candidatura de Junts+ Puigdemont per Catalunya és la de capgirar la tendència a la decadència en l’autogovern, recuperar l’autoestima i l’esperança en el país, oferir un govern amb lideratge que sigui capaç de treballar per la unitat i recuperi el pols de Catalunya amb l’horitzó ben fixat de culminar amb èxit el procés d’independència iniciat l’octubre de 2017.

Josep Maria Cruset, cap de campanya

Aquest divendres també s'ha conegut que l’actual portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cruset, serà el cap de campanya de la llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Tarragona, que encapçala la jesusenca, Mònica Sales.