El PP defensarà la creació d'una Oficina de Lluita contra l’Ocupació al ple de Tarragona

El Partit Popular presentarà dues mocions aquest divendres al ple de Tarragona, una per proposar la creació una Oficina Municipal de Lluita contra l’Ocupació i l'altra, per defensar la capitalitat de Tarragona. Els popular consideren que «l’alcalde no està defensant el lideratge de la ciutat en la que serà la futura Àrea Metropolitana».

La portaveu del Grup Municipal del PP, Maria Mercè Martorell, ha explicat que l’ocupació és un tema que preocupa als veïns de Tarragona i que és un fenomen que va en augment. «És el nostre deure donar una resposta a aquesta situació que viu Tarragona i el territori, i que té en suspens els seus habitants, que viuen amb por a què els ocupin el seu habitatge o compartir els seus edificis amb ocupes».

L’objectiu de l’Oficina Municipal de Lluita Contra l’Ocupació és combatre l’ocupació il·legal d’habitatges i brindar suport i assessorament a la ciutadania que pateix les conseqüències d’aquest delicte.

«Creiem que és el primer pas per solucionar el problema de l’ocupació il·legal a casa nostra i que ens permetrà ser referents en la cerca de solucions per a les persones que estan patint les conseqüències d’aquestes ocupacions il·legals», ha indicat la portaveu.

Per la seva banda, el grup municipal ha presentat d’urgència una altra moció per defensar la capitalitat de Tarragona en la futura Àrea Metropolitana. Des de la formació estan en contra de les declaracions que va fer Ruben Vinuales sobre que «l’Àrea Metropolitana no tindrà capital, perque el concepte és privatiu i egoista».

Martorell ha reclamat una política activa, ambiciosa i amb projecte de futur que respongui a les necessitats i voluntats de tota la província. «Aquesta projecció només es pot assolir amb un lideratge ferm, positiu i decisiu pel territori», ha conclòs.

