Esquerra demana reduir a 1 euro el cost del pàrquing Torroja de Tarragona

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposarà una nova tarifa a l’aparcament de Torroja i una millora del servei ferroviari al ple d’aquest divendres. La primera moció pretén aconseguir un ús «dissuasiu i accessible» de l’ampliació de l’aparcament de Torroja que «beneficiï al veïnat, les entitats i els visitants de la Part Alta».

En la roda de premsa d’ahir, el conseller Xavi Puig va afirmar que l’aparcament es troba «majoritàriament buit», i que aquest fet no és culpa de la infraestructura, sinó del seu cost, que actualment és de 5,95 € al dia. «Si canviem la tarifa l’aparcament, passarà de ser un invent fallit a una oportunitat per als veïns», va assegurar Puig.

Per tant, els republicans suggeriran que aquestes places passin a tenir un cost màxim d’1 € al dia, amb una possible reducció per al veïnat de la Part Alta i Músics, que haurien de pagar un màxim de 0,40 € al dia. L’altra moció anirà dedicada a millorar el servei ferroviari i donar suport al traspàs integral de Rodalies a la Generalitat de Catalunya.

La portaveu d’ERC, Maria Roig, va descriure la situació de Rodalies a Tarragona com a «insostenible». «Les usuàries i els usuaris pateixen incidències pràcticament diàriament i això els està comportant conseqüències personals importants», va afirmar Roig.

ERC també reclamarà al ple que l’Ajuntament mostri suport a la Plataforma Dignitat a les Vies en les seves reivindicacions, i que reclami a Adif i Renfe una «millora significativa» dels seus serveis i solucions als usuaris «que veuran afectada la seva mobilitat» a causa de les obres del Corredor Mediterrani.