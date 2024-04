ECP reclama un pla segur d’evacuació per risc químic al barri de Bonavista

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els comuns de Tarragona portaran una moció al ple d’aquest divendres per atendre diverses «mancances importants» del barri de Bonavista. Entre aquestes, el partit vol posar el focus en l’habilitació d’una segona via d’evacuació en cas d’accident químic, ja que no consideren que el Plaseqta sigui prou segur.

«Els veïns han de poder fer una evacuació segura, i ara mateix no estaríem preparats», va afirmar ahir a la roda de premsa el portaveu del grup municipal Jordi Collado.

El portaveu va explicar que també defensaran la millora de l’accés al barri i proposaran convertir la zona abandonada al costat del Camp de futbol Municipal en un parc natural que estigui connectat amb el carril bici i el passeig.

També demanaran que l’Ajuntament insti la Generalitat a «dignificar» les parades d’autobús com la de la carretera de València, que actualment es troba descoberta. «Genera una situació d’inseguretat i els dies que plou és un desastre. Farem un prec perquè l’Ajuntament la condicioni», va afirmar Collado. A més, reclamaran una millora de la neteja i el manteniment de la zona del mercat.

Punts d’intercanvi de llibres

L’altra moció que els comuns presentaran al ple d’aquest divendres és la creació d’espais d’intercanvi de llibres a l’aire lliure a diversos indrets de Tarragona. El conseller Toni Carmona va explicar que la iniciativa va sorgir als Estats Units l’any 2007, sota el nom Little free libraries i des de llavors s’ha adoptat a moltes ciutats d’arreu del món, com és el cas de Córdoba. «Aquesta proposta fomentaria la cultura urbana i accessible, i és una oportunitat interessant per dinamitzar la ciutat», va afirmar el conseller.

Et pot interessar