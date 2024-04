Feijóo reivindica una millora de condicions del sector pesquer durant la seva visita a Tarragona

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ahir el president del Partit Popular Alberto Núñez Feijóo, va visitar Tarragona per reunir-se amb la Federació de Confraries de Pesca de Tarragona. Durant aquesta visita, Feijóo va presentar un conjunt de mesures que els populars volen plantejar al senat per millorar les condicions del sector pesquer, un sector que Feijóo vol declarar com a «estratègic».

«La pesca catalana es troba en recessió. Ha perdut vaixells, ha perdut treballadors, i ha perdut el 25% de les captures», va explicar Feijóo. Entre aquestes mesures es troben la rebaixa de l’IVA als productes pesquers i l’increment de la quota de captura de la tonyina vermella al mar Mediterrani. «No es pot, des dels despatxos de Brussel·les, fixar quotes sobre determinades espècies», va afirmar Feijóo.

També va defensar la reducció de la burocràcia i l’homogeneïtzació de les inspeccions que es realitzen al peix comunitari i el procedent de fora del mercat comú europeu, per així «evitar les pràctiques de competència deslleial». Feijóo va assegurar que durant la reunió amb la Federació de Confraries, «escoltaria els problemes del sector per poder oferir solucions».

Durant la visita, el líder popular també va lamentar el «declivi econòmic» de Catalunya, que va atribuir a les polítiques independentistes del Govern. A més, va denunciar la caiguda del PIB i l’augment de dèficit i deute, i va afirmar que és per això que Catalunya «ha deixat de ser el motor econòmic d’Espanya».

Feijóo va assegurar que el PP presenta una candidatura «sense trampa ni cartó», creada per representar a tots aquells que vulguin «passar pàgina del ‘procés’», que «no ha estat un bon negoci». Per solucionar aquesta situació, Feijóo va afirmar que demanarà una reducció de l’IRPF per a rendes menors a 40.000 euros, l’eliminació i rebaixa d’impostos propis a Catalunya –que té la tarifa mitjana més elevada– i la baixada de l’IVA als aliments bàsics.

El líder popular també va aprofitar per carregar contra el PSOE pels seus pactes amb Bildu a diverses localitats d’Espanya. «Bildu va poder governar a Vitòria i li vam donar l’alcaldia al PSE, va poder governar a Guipúscoa i li vam donar la presidència al PNB. No obstant això, el PSOE governa amb Bildu a Pamplona, Navarra i Madrid. Aquest cinisme en el qual s’embolica la política socialista cal desemmascarar-lo», va manifestar.

També va denunciar la comissió d’investigació del Congrés, que va descriure com «un òrgan per investigar a fiscals i càrrecs del PP» sense que aquests tinguin «cap relació amb el sumari que s’està instruint sobre la trama».