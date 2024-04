Aquesta és la llista del PP per la demarcació de Tarragona pel 12-M

El PP ha presentat la llista per la demarcació de Tarragona per les eleccions al Parlament del 12 de maig. El candidat popular Alejandro Fernández ha afirmat, durant l’acte de presentació de la candidatura del PP de Catalunya que és «la millor de totes les candidatures que es presenten en aquestes autonòmiques», ja que «està preparada per governar de forma immediata per l’experiència en tots els àmbits polítics»

El candidat per Barcelona ha dit que el PP de Catalunya serà «la punta de llança per obtenir un resultat històric» i ha expressat les intencions del partit d'utilitzar aquests resultats per «acabar amb el procés i amb el sanchisme».

Per la seva banda, el candidat per Tarragona, Pere Lluís Huguet, ha reiterat que aquesta llista és «la que millor defensarà la Tarragona que ha estat abandonada per la Generalitat».

La llista de candidatura per Tarragona serà:

1. Pere Lluís Huguet Tous

2. Lorena Roldán Suárez

3. Isabel Salas González

4. Mario García Vidal

5. José Francisco Martínez Raya

6. Carlos Joaquín Pastor García

7. Juan Bautista Altadill Ferré

8. Lluís Llorens Ferré

9. Eulàlia Carmona Iglesias

10.Cristina Velencoso Mir

11. Alexandre Barrera de Haro

12.Laura Rovira Oliver

13.David Paul Chatelain Lucena

14.Jesús Bolea Mairal

15.Erika García Román 1

6.Sílvia Virgili Guinovart

17.Sandra Dios Morales

18.Rafael Luna Vivas