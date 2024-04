El PP aposta per l’experiència a la candidatura de Tarragona pel 12-M

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de Catalunya aposta per «l’experiència» i la «joventut» en la seva candidatura per Tarragona per a les eleccions al Parlament del 12 de maig, una candidatura que el candidat del PP per Tarragona, Pere Lluís Huguet, va definir com «la de la il·lusió». Durant la presentació de la llista, que va tenir lloc ahir al Parc de l’Amfiteatre de Tarragona, Huguet va afirmar que aquesta «compta amb persones d’arreu de les nostres comarques, que suma experiència política i experiència professional» i «reuneix tots els requisits per poder fer avançar una Tarragona que ha estat abandonada per la Generalitat».

D’aquesta manera, va prometre que els populars faran «tornar la inversió pública al territori» perquè aquest torni a ser «el motor de Catalunya i Espanya». «Hem perdut l’última dècada per la política separatista d’ERC, Junts i el PSC, i no ens podem permetre perdre més temps», va expressar Huguet. El candidat va destacar que una de les prioritats del partit és solucionar la «falta d’inversions públiques» de les comarques tarragonines dirigides a educació i infraestructures. «Tenim més barracons que a qualsevol altra demarcació de Catalunya», va afirmar el candidat. També va assegurar que treballaran en la millora i arranjament de les zones de costa afectades pels darrers temporals.

A més, va denunciar les «mancances ferroviàries» del territori, posant com a exemple la situació del transport públic entre Tarragona i Reus. «Tenim els mateixos mitjans que fa 40 i 50 anys», va afirmar Huguet. «El PP és l’única força política que pot garantir l’inici d’una nova etapa a Catalunya, basada en una millor gestió dels recursos i els serveis públics i en unes millors polítiques destinades a resoldre els problemes reals de les persones. Nosaltres volem avançar, volem construir, volem ser útils a la ciutadania, és a dir, estem aquí per resoldre problemes, no per crear-ne de nous, i per oferir més i millors oportunitats a tots els catalans i catalanes», va recalcar Huguet.

Sobre la visita d’aquest dimarts del president del Partit Popular, Albert Núñez Feijóo, Huguet va afirmar que l’objectiu era parlar amb els pescadors per «captar les seves necessitats» i d’aquesta manera poder «aplicar-les a polítiques de defensa del sector primari», ja que és un sector que considera «maltractat».