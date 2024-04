«He demanat reducció de jornada i passo més temps al tren que a casa»

Unes dues-centes persones es van manifestar ahir al matí davant l’estació de tren de Tarragona per a reclamar un servei digne del servei ferroviari de mitjana distància. Ho van fer sota la convocatòria d’una nova plataforma al Camp de Tarragona, anomenada Dignitat a les Vies. «Som un grup d’usuaris diaris del tren que estem indignats i desesperats per la manca de solucions davant el mal servei», explica Oscar Ibáñez, portaveu de l’entitat.

La nova plataforma té una quarantena de membres actius i aplega usuaris de les línies R2 sud, R14, R15, R16 i R17. Una millor comunicació, control i puntualitat de les freqüències dels trens són algunes de les principals reclamacions. «Tenim la sensació que ens prenen el pèl, la informació de les operadores és deficient. Molts dies diuen que el tren està demorat però no saps si passarà o no», expressa Ibáñez.

Des de l’entitat, s’impulsarà un monitoratge de les línies per a poder presentar resultats fefaents dels problemes del servei. «Ho patim, però ningú ho recull. Les operadores sempre diuen que no funciona tan malament. Per això, ho farem nosaltres mateixos», rebla Ibáñez.

Aquests retards en el servei tenen conseqüències laborals. «Hi ha gent que ha perdut feines perquè arribava tard per culpa del tren. Estem en desavantatge», diu el portaveu.

Conseqüències personals

Però també comporta conseqüències personals. «He demanat reducció de jornada perquè mai sé a quina hora arribaré a casa», sentencia Elena López. Fa poc que ha sigut mare. «Passo més temps al tren que amb el meu fill», afegeix López. Ella fa set anys que treballa a Barcelona i agafa el tren cada dia des d’Altafulla. «Quan vaig començar-hi a treballar, trigàvem una hora. Ara, amb sort, ho fas en una hora i quart.

Hem anat cap endarrere, falta molta inversió», rebla López. «Les combinacions disponibles et fan perdre tot el dia per vuit hores de feina», afegeix Ibáñez.

Més enllà dels retards, els aforaments dels combois estan «sobrepassats». «La gent va embotida als passadissos, no poden seure. S’ha d’adequar la capacitat dels trens a la demanda. Amb controls horaris específics, i no generalistes», indica el portaveu.

A les portes d’eleccions

Durant la protesta d’ahir al matí, els convocants van llegir un manifest amb les seves reclamacions i van tallar durant uns minuts el passeig Espanya. Alguns representants d’En Comú Podem, ERC i Junts per Tarragona es van adherir a la protesta, mentre que els portaveus els van interpel·lar davant la convocatòria d’eleccions del pròxim 12 de maig. «Voleu els nostres vots? Tingueu-nos en compte. Volem arribar dignament a treballar», va dir Anna Gómez, portaveu de la plataforma. Precisament, els comicis catalans se celebraran en els primers mesos del començament del traspàs de Rodalies, una qüestió que canviarà la gestió del servei en passar a mans de la Generalitat.

D’altra banda, Gómez va alertar de les complicacions que poden comportar les obres del corredor del Mediterrani a partir de setembre i va reclamar «solucions» per no «sentir que són ciutadans de segona per no viure a Barcelona».

No serà l’última

La d’ahir va ser la primera de les accions convocades per la plataforma, que avisen que no serà l’última per aconseguir revertir la situació. «Seguirem protestant, fent sentir la veu de tanta gent que anem cada dia de forma inhumana als trens. Protestarem fins que algú ens doni les condicions dignes, no protestem per demanar un bar al tren, estem demanant dignitat», va refermar Gómez.