L’Ajuntament de Tarragona descarta la creació de 400 noves places d’aparcament regulat a la Vall de l’Arrabassada

L’Ajuntament de Tarragona ha descartat la creació de 400 noves places d’aparcament regulat a la la Vall de l’Arrabassada. La decisió del consistori ha arribat després de les converses mantingudes amb els residents i treballadors de la zona. Fonts municipals consultades indiquen que «la zonificació de Tarragona segueix criteris tècnics i, paral·lelament, un procés d’escolta activa permanent amb el veïnat i els sectors afectats perquè el mapa definitiu i la mobilitat a la ciutat assoleixin les fites medioambientals i de sostenibilitat marcades per la Europa, fent-ho de forma compatible amb l’activitat econòmica i la vida quotidiana dels tarragonins».

El govern municipal va projectar la creació de gairebé 2.000 places d’aparcament regulat distribuïdes per diferents punts de la ciutat. El primer lloc on va actuar l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) va ser a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII, amb 1.125 noves places de zona verda. Posteriorment, es van pintar 353, del mateix color, al sector nord de la ciutat. En els plans de l’alcalde, Rubén Viñuales, també es preveia crear-ne 400 a la Vall de l’Arrabassada. Finalment, però, no serà així.

Aquesta havia estat una de les propostes que va fer l’executiu socialista el passat mes d’octubre, durant les negociacions de les ordenances fiscals, quan buscaven mesures per revertir la mala situació econòmica que travessava l’Ajuntament. Creant aquestes noves places regulades al barri de Llevant, l’Ajuntament esperava recaptar uns 170.000 euros. En aquell moment, els negocis que integren l’Associació comercial de la Vall de l’Arrabassada van rebutjar la proposta del govern municipal. En un comunicat, denunciaven que suposaria una «estocada molt important» i un «greuge comparatiu» respecte a altres districtes.

Les darreres mesures

Des del consistori, argumentaven que es pintaven noves places d’aparcament de zona verda eren per facilitar l’aparcament al veïnat en els sectors que estan «congestionats» segons la diagnosi del nou PMUS, que s’està acabant d’elaborar. Els principals perjudicats han estat els treballadors d’aquestes zones, sobretot els de l’Hospital Joan XXIII que han estat molt crítics amb aquest moviment.

Per aquest motiu, Viñuales va impulsar un decret perquè els residents de l’àrea regulada d’aparcament puguin permutar el seu sector per motius laborals. A més, ha ofert a CatSalut 650 places taronja temporals a l’entorn del centre hospitalari, a canvi del compromís de la Generalitat de garantir aparcament als treballadors.