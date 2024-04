Les línies de coure s’apagaran aquest divendres i els clients s’hauran de canviar de connexió

Una setantena de centrals de coure tancaran aquest divendres a Tarragona. Telefònica apagarà les connexions d’aquestes instal·lacions en un dia especial, el centenari de la companyia. Els clients que encara utilitzen les línies de coure ja no rebran servei a partir del divendres i hauran de migrar a un altre tipus de connexió.

La fibra òptica ja és una realitat a la grandíssima majoria de llars. A Tarragona ciutat, un 99% dels domicilis ja disposen d’aquest servei. A la província, el percentatge se situa per sobre del 87%. Telefònica assegura que en els últims mesos ha fet una exhaustiva campanya de comunicació, sobretot a les zones rurals, per a avisar tots els ciutadans del tancament.

Segons informa la companyia, els beneficis de l’apagada de l’ADSL són diversos. Primer, per una gran reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Segon, per l’estalvi d’energia que suposa, ja que la xarxa de fibra òptica és un 90% més eficient que la de coure.

Tercer, per una qüestió d’espai, ja que els nous sistemes de xarxes no requereixen un desplegament tan intens al territori com la xarxa de coure. Per últim, també per una qüestió tecnològica. Qualsevol de les alternatives al coure ofereix un servei d’emmagatzematge més ampli i una major velocitat pel que fa a la connectivitat i la navegació.

L’aturada del divendres serà del denominat tancament minorista, és a dir, que afecta els clients. A partir d’aquí, l’operadora dona sis mesos de marge perquè els operadors que no hagin fet el canvi, ho facin. Un cop acabats els sis mesos, concretament el 19 d’octubre, es farà efectiu el tancament definitiu de les centrals.

Què fer amb les centrals?

El gruix de les centrals tancaran alhora aquest divendres, però moltes instal·lacions ja s’han tancat durant els últims anys. És el cas de Querol, Vallmoll, Pla de Santa Maria, la Secuita o la Riera de Gaià.

Tot i això, els tancaments de les centrals no són definitius. Només ho és la xarxa de coure, ja que els espais es podrien continuar utilitzant en un futur per al desplegament de fibra òptica o per antenes de telefonia mòbil, per exemple.

Des del 1999

L’ADSL va començar el 1997 als Estats Units i va arribar a Espanya durant el 1999, tot i que els seus orígens es remunten als anys 50.

En aquella dècada, l’objectiu era superar les limitacions del cable de coure empeltat per la línia telefònica convencional. Llavors, la velocitat era de 9.600 bits per segon.

El 1999, a Espanya es calcula que hi havia 800 milions de línies de coure. El preu del servei era de 9.300 pessetes al mes.

La primera companyia a oferir aquest tipus de connexió va ser Telefònica, però aviat altres operadores s’hi van sumar. A poc a poc, amb l’augment de la competència, el servei va anar abaixant tarifes i guanyant adeptes.

El 2005, es va començar a utilitzar l’ADSL 2+, amb velocitats que arribaven fins als 20 Mb, tot i que estava condicionada a la distància entre la centraleta i el domicili. En les últimes dècades, la fibra òptica ha anat guanyant cada cop més terreny a la connexió per coure, tot i que en certes zones encara no s’ha instal·lat.