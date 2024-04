La família de la cuinera morta a Mas d'Enric demana una placa commemorativa al centre

L'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (ACAIP) ha sol·licitat al director del Centre Penitenciari Mas d'Enric que es faci una placa commemorativa per recordar la cuinera que va morir presumptament a mans d'un pres el passat 13 de març.

En una carta d'aquest diumenge, expliquen que li ho demanen en nom de la família per tenir sempre present la víctima les generacions futures coneguin com va morir. El disseny de la placa i el lloc on ubicar-la consideren que l'ha de decidir la família.

L'ACAIP també demana al responsable de la presó del Catllar (Tarragonès) que faci arribar la petició al departament que correspongui per fer-la realitat.