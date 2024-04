Junts reclama al Senat que l’estació intermodal del Camp de Tarragona cerqui el consens del territori

La senadora de Junts per Catalunya Teresa Pallarès ha reclamat aquest dimarts al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que l’estació intermodal del Camp de Tarragona «cerqui el consens i escolti la veu del territori perquè s’ajusti a les seves necessitats». «No volem un projecte fet des de Madrid que no atengui la veu, l’opinió i les aportacions del territori», ha assegurat Pallarès.

En el seu torn de pregunta oral al ministre en el ple d’aquesta setmana, Pallarès ha fet palès el «malestar del territori» per la manera com es va assabentar que l’estudi informatiu se sotmetia a informació pública. «No se’ls hi va comunicar amb anterioritat i la majoria se’n van assabentar per la premsa», ha retret la senadora, qui ha afegit que «tampoc es van tenir en compte algunes de les seves consideracions sobre el projecte, que s’haurien hagut de recollir».

Pallarès ha argumentat que el projecte, per la seva transcendència, «no pot obviar les qüestions plantejades pels ajuntaments, que són els que millor coneixen les seves ciutats i les seves necessitats». A més, ha posat de manifest la necessitat que el projecte contempli «la interrelació de l’estació intermodal amb els nuclis urbans de Reus, Vila-seca, Tarragona, Cambrils i Salou amb les diferents xarxes viàries i ferroviàries i amb l’aeroport de Reus, sense oblidar les inversions a les estacions de Reus Bellissens i la urbana de Vila-seca».

Per tot plegat, la senadora ha insistit en el fet que el projecte es treballi «de manera coordinada» i ha instat el ministre a seguir duent a terme reunions amb tots els actors implicats per a fer possible la «coordinació i la seva participació en el disseny final del projecte».