L’estació de tren de Tarragona acumula 2,6 milions de passatgers en l’últim any

L’estació de tren de Tarragona ha acumulat 2.633.225 passatgers en el darrer any. Cada dia, passen per la parada una mitjana de 7.200 viatgers.

Aquestes xifres s’exposen al Portal d’Instal·lacions d’Adif. Al mateix programari, s’indica que l’estació rep una mitjana de 81 trens de passatgers al dia, 71 dels quals són de mitja distància i 10 són de llarga distància. Tarragona és l’única capital de província catalana que no disposa d’una estació de trens d’alta velocitat al nucli del municipi. Per a revertir-ho, la intenció del govern municipal és construir una nova estació a la zona d’Horta Gran.

Fins que el projecte no es faci realitat, l’estació d’alta velocitat al Camp de Tarragona seguirà a La Secuita i Perafort. Al 2023, l’estació la van utilitzar més d’1.190.000 usuaris.

A Reus, el nombre total de persones que han passat per l’estació és d’1.486.361. La mitjana de trens de mitja distància o interurbans a l’espai és de 32 ferrocarrils al dia, mentre que rep 4 trens de llarga distància al dia. Cal recordar que la futura estació Reus-Bellissens es construirà al costat de l’actual Campus Universitari Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. L’equipament entrarà en funcionament el 2025 i compta amb una inversió d’11,5 milions d’euros.

Més enllà de les dues capitals, les estacions de tren que acullen més passatgers són les de Torredembarra i Altafulla, que registren dades idèntiques. 636.265 és la xifra de viatgers que han utilitzat les estacions el darrer any. El promig de trens de mitjana distància és de 59 al dia, mentre que de llarga distància en són 4.

També, una de les estacions que acull més viatgers és Vila-seca. Un total de 515.910 usuaris van passar per l’equipament el 2023, amb una mitjana de 52 trens al dia de mitja distància. Al igual que Reus, de mitjana rep quatre trens de llarga distància al dia.

De cara al futur, l’estació intermodal del Camp de Tarragona, que s’ubicarà a Vila-seca, es començarà a construir al 2026. La inversió serà de 82 milions d’euros i el termini d’execució dels treballs és d’entre 18 i 24 mesos. La demanda prevista és d’1.850.000 viatgers anuals.

Al costat, a Cambrils, han pujat al tren un total de 431.529 persones el 2023. L’actual estació de tren de Cambrils va entrar en funcionament l’any 2020. De mitjana, vint trens de mitja distància s’hi aturen cada dia i també ho fan set de llarga distància.

Seguint la costa, al baixador transformat en estació davant de Port Aventura, al terme municipal de Salou, hi van passar 328.915 viatgers l’any passat. L’estació del parc d’atraccions rep 19 trens de mitjana distància al dia i no rep cap de llarga distància.

Salou a l’espera

Aquestes xifres es donen a l’espera de la nova estació ferroviària Salou-Port Aventura, que està prevista que entri en funcionament aquest agost. Les obres compten amb un pressupost de 12,4 milions d’euros.

Més enllà dels municipis més turístics del Camp de Tarragona, l’estació de Montblanc supera els 90.000 passatgers el 2023. Per l’equipament, que només acull trens de mitjana distància i interurbans, hi passen de mitjana 10 trens al dia. Precisament, la major freqüència de trens és una de les principals reclamacions del agents del territori. En aquest sentit, es reclamen canvis a les línies R13 i R14, clau per connectar amb les comarques de Ponent.

A l’Alt Camp, Valls registra 82.657 viatgers a la seva estació. En la mateixa línia que a Montblanc, la Cambra de Comerç de Valls reclama que l’R13 s’inclogui al traspàs de Rodalies, que està negociant la Generalitat amb el Ministeri de Transports.

A la mateixa comarca, a la Selva del Camp s’han registrat 24.418 passatgers i a Alcover 16.564.