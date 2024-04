Els veïns de l'edifici incendiat a Campclar recuperen l'aigua i el gas, tot i que ja sumen 17 dies sense llum

Els veïns de l'edifici ubicat al carrer Riu Llobregat de Campclar, que va patir un incendi a la sala dels contadors durant la matinada del 24 de març, han pogut recuperar l'aigua i -aquest mateix dimarts- el gas disset dies després de l'incident. Això sí, els veïns encara es troben a les fosques i han decidit que ells mateixos es faran càrrec d'arreglar el quadre elèctric per poder recuperar la llum i que denunciaran els bancs, que disposen de quinze propietats, i que «no es volen fer càrrec dels costos».

Arran de l'incendi, vint famílies es van quedar sense aigua, llum i gas i van denunciar que es sentien «abandonats» per part de l'Ajuntament, un sentiment que continuen manifestant a dia d'avui. Per la seva banda, el consistori va indicar que, tal com estableix el protocol, la Guàrdia Urbana es va assegurar que no hi hagués cap persona que es quedés en situació de vulnerabilitat i va oferir ajuda, però cap veí la va sol·licitar.

«La proposta que ens van fer des de Drets Socials va ser que, les famílies que tenien fills, poguessin marxar a un hostal durant tres dies, però que, quan aquests s'acabessin, havien de tornar. Així que ningú va voler marxar, només ens faltaria que, després de quedar-nos sense llum, aigua i gas, a més, ens ocupessin la casa», ha explicat una veïna al Diari Més.

De fet, han sigut els veïns els que, finalment, han arreglat l'aigua i el gas i, com que també es faran càrrec de la llum «ens quedarem sense ascensor durant una temporada llarga, perquè no tenim diners per arreglar-lo», indica la veïna, qui assegura que la denuncia als bancs ja està tramitada perquè «no volen pagar ni un euro i nosaltres no podem afrontar-ho tot. Estem desesperats».