Vint famílies de Campclar, sense llum des del passat dissabte per dos incendis: «Ens sentim abandonats»

«L'Ajuntament no ens ha ajudat en res i els veïns ens sentim abandonats. Portem quatre dies sense llum i ningú ha fet res». Aquestes són les paraules de la propietària d'un pis del bloc 18 del carrer Riu Llobregat de Campclar, que el passat dissabte va patir dos incendis a la sala de comptadors i que, des d'aquell moment, estan a les fosques. A través d'una piulada, la formació d'En Comú Podem ha denunciat la situació aquest dimarts. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que cap veí havia demanat ajuda i indiquen que Serveis Socials ja està fent seguiment de la situació.

Per la seva banda, la veïna explica que «ningú s'ha volgut fer càrrec de nosaltres i no podem dutxar-nos, menjar i tampoc podem carregar els nostres telèfons mòbils. A més, tot el menjar que teníem al congelador l'hem hagut de llançar. Així que, vivim amb espelmes i hem de recórrer a familiars per poder tirar endavant». «Els veïns estan molt tensos i, alhora, enfadats i molestos amb l'Ajuntament, ja que paguem els impostos com tothom i no ens han volgut ajudar».

Sobre l'incendi, la propietària assegura que es van viure moments «de pànic». «No sabíem què estava passant, només escoltàvem com petaven les coses i els Bombers no ens deixaven baixar, ens van recomanar quedar-nos a casa, posar draps molls a sota de les portes i no baixar. Els meus fills ho van viure amb molt de pànic perquè no teníem informació», explica.

En poques hores de diferència, els Bombers es van haver de desplaçar en dues ocasions al bloc de Campclar per dos incendis diferents en la mateixa sala de comptadors. El primer foc es va originar a les 20.20 hores del dissabte, 23 de març, i fins al bloc es van desplaçar dues dotacions dels serveis d'emergència, ja que els veïns van alertar que sortia una mica de fum del cablejat que hi ha a l'interior de la sala.

En canvi, el segon incendi, que es va produir a les 05.18 hores de la matinada del diumenge, va ser el més seriós i va mobilitzar cinc dotacions. En aquest, hi va haver veïns que van decidir autoevacuar-se, mentre que dues persones van ser confinades en el primer pis. Així doncs, els Bombers van apagar el foc, van comprovar que no hi havia cap afectació en l'estructura de l'edifici i van avisar a la Guàrdia Urbana perquè notifiqués a l'Ajuntament que el bloc es quedava sense llum, aigua i gas.

De fet, el consistori manifesta que la Guàrdia Urbana ja es va assegurar in situ que cap veí es quedés en situació de vulnerabilitat. «La Guàrdia Urbana té un protocol coordinat amb Serveis Socials per a oferir alternatives residencials o l'ajuda que es necessiti en casos de vulnerabilitat o per a qui el vulgui sol·licitar, però cap veí ho va demanar, ni en el moment de l'incendi, ni en dies posteriors», indiquen fonts municipals.