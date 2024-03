La investigació dels dos incendis en un edifici de Campclar no descarta que sigui un «sabotatge»

Dissabte passat el bloc 18 del carrer Riu Llobregat de Campclar va patir dos incendis en poques hores de diferència. Com a conseqüència, vint famílies es troben des d'aleshores sense llum i «abandonats» per part de l'Ajuntament, segons va explicar una veïna a Diari Més.

Des del consistori han explicat, que tal com estableix el protocol de Guàrdia Urbana i Serveis Socials, la GUT es va assegurar que no hi hagués cap persona que com a resultat del sinistre es quedés en situació de vulnerabilitat i va oferir ajuda, però cap veí la va sol·licitar.

Durant els dies de diumenge, dilluns i dimarts, l’Institut Municipal de Serveis Socials tampoc hauria rebut cap sol·licitud d’ajuda de cap veí ni a les seves dependències ni a través de les treballadores socials desplegades a la zona.

Aquest dimecres, 27 de març, Serveis Socials ha rebut una sol·licitud d’una família monoparental amb dos fills, un de 21 i l’altre de 10, en situació d’ocupació il·legal, amb la qual ja s’hi està treballant.

A més, des del consistori han confirmat que en l'informe dels dos successos «la investigació no descarta que es tracti d’un sabotatge».

L’Ajuntament continua fent seguiment de la situació de les persones afectades pel sinistre i recorda que al ser una propietat privada, no tenen competències per restablir la llum. Tot i això, els mateixos veïns han confirmat a un agent de la GUT que l’administrador de finques ha comunicat la incidència a Endesa i ha manifestat la urgència del cas. A l’edifici, a més dels propietaris particulars, també hi hauria alguns habitatges de fons d’inversió i grans tenidors ocupats il·legalment.

Des del consistori s'han posat a disposició de les famílies mentre duri la incidència, alhora que s'han posat en contacte amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per estudiar possibles solucions en cas que s’allargui la situació.