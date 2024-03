Veinte familias de Campclar, sin luz desde el pasado sábado por un incendio: «Nos sentimos abandonados»

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Verificado por Creado: Actualizado:

«El Ayuntamiento no nos ha ayudado en nada y los vecinos nos sentimos abandonados. Llevamos cuatro días sin luz y nadie ha hecho nada». Estas son las palabras de la propietaria de un piso del bloque 18 de la calle Riu Llobregat de Campclar, que el pasado sábado sufrió dos incendios en la sala de contadores y que, desde aquel momento, están a oscuras. A través de un tuit, la formación de En Comú Podem ha denunciado la situación este martes. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que ningún vecino había pedido ayuda e indican que Servicios Sociales ya está haciendo seguimiento de la situación.

Por su parte, la vecina explica que «nadie se ha querido hacer cargo de nosotros y no podemos ducharnos, comer y tampoco podemos cargar nuestros teléfonos móviles. Además, toda la comida que teníamos en el congelador la hemos tenido que tirar. Así que, vivimos con velas y tenemos que recurrir a familiares para poder salir adelante». «Los vecinos están muy tensos y, al mismo tiempo, enfadados y molestos con el Ayuntamiento, ya que pagamos los impuestos como todo el mundo y no nos han querido ayudar».

Sobre el incendio, la propietaria asegura que se vivieron momentos «de pánico». «No sabíamos qué estaba pasando, sólo escuchábamos cómo petaban cosas y los Bomberos no nos dejaban bajar, nos recomendaron quedarnos en casa, poner trapos mojados debajo de las puertas y no bajar. Mis hijos lo vivieron con mucho pánico porque no teníamos información», explica.

En pocas horas de diferencia, los Bomberos se tuvieron que desplazar en dos ocasiones al bloque de Campclar por dos incendios diferentes en la misma sala de contadores. El primer fuego se originó a las 20.20 horas del sábado, 23 de marzo, y hasta el bloque se desplazaron dos dotaciones de los servicios de emergencia, ya que los vecinos alertaron de que salía un poco de humo del cableado que hay en el interior de la sala.

En cambio, el segundo incendio, que se produjo a las 05.18 horas de la madrugada del domingo, fue el más importante y movilizó a cinco dotaciones. En este, hubo vecinos que decidieron autoevacuarse, mientras que dos personas fueron confinadas en el primer piso. Así pues, los Bomberos apagaron el fuego, comprobaron que no había ninguna afectación en la estructura del edificio y avisaron a la Guardia Urbana para que notificara al Ayuntamiento que el bloque se quedaba sin luz, agua y gas.

De hecho, el consistorio manifiesta que la Guardia Urbana ya se aseguró in situ de que ningún vecino se quedara en situación de vulnerabilidad. «La Guardia Urbana tiene un protocolo coordinado con Servicios Sociales para ofrecer alternativas residenciales o la ayuda que se necesite en casos de vulnerabilidad o para aquellos que lo quieran solicitar, pero ningún vecino lo pidió, ni en el momento del incendio, ni en días posteriores», indican fuentes municipales.