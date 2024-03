L’Ajuntament de Tarragona ofereix a CatSalut 650 places taronja a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII

L’Ajuntament de Tarragona oferirà a CatSalut 650 places temporals de zona taronja a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII per tractar de mitigar els problemes d’estacionament que pateixen els treballadors del centre sanitari. L’alcalde, Rubén Viñuales, i la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, es reuniran aquesta tarda amb representants de l’hospital i del Servei Català de la Salut per presentar aquesta proposta. Des del govern municipal afirmen que només s’aplicarà aquesta mesura si la Generalitat de Catalunya es compromet a crear nous espais d’estacionament gratuït per als empleats.

El projecte d’ampliació de l’hospital no ho contempla i, a més, la zona d’aparcament actual desapareixerà en els pròxims mesos durant les obres. Així ho indiquen des del Col·legi de Metges, que ha registrat una moció a l’Ajuntament per reclamar una solució al Govern català i al consistori tarragoní. El passat mes de febrer, Viñuales ja va suggerir al conseller de Salut, Manel Balcells, la construcció d’una planta superior al pàrquing del centre perquè els treballadors tinguin més places. «És competència de la Generalitat, però proposem una solució temporal», assenyala Sonia Orts.

En els darrers mesos, el govern municipal ha pintat un miler de places d’aparcament de zona verda a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII. Els empleats del centre han estat els principals damnificats. Per això, l’Ajuntament ha volgut impulsar mesures com oferir als residents la possibilitat de canviar el seu sector per motius laborals.

Ara, el consistori planeja convertir 517 de les places verdes a taronja. Aquestes s’ubicarien al sector més proper a l’skatepark i a la zona del carrer Francolí. A més, el pàrquing que hi ha al costat de l’Escola de Natura Francolí, on hi ha 133 places blanques, passarà a ser de zona taronja. Des de l’executiu apunten que es fa per «evitar-hi saturacions».

Més de 1.023 places taronja

Orts recorda que els treballadors tenen l’opció de l’aparcament municipal Guillem Oliver, que té 388 places. En total, a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII hi haurà 1.023 places en les que els empleats, pacients i tota la ciutadania podran aparcar per un euro al dia. Amb aquest canvi, les zones verdes es reduirien a la meitat.

La consellera de Mobilitat, que és conscient que «el volum de persones que passa per allà no es veu en cap altre indret de la ciutat», remarca que és una modificació «temporal». L’edil explica que, segons com es desenvolupin les obres del centre hospitalari, es decidirà «si es mantenen o es treuen perquè veiem que no fan falta».

Més enllà de la possible creació de noves places de zona taronja, l’Ajuntament també es planteja oferir una bonificació total als sanitaris que fan visites mèdiques a domicili. «Donem resposta a una llarga reivindicació», assegura Orts. Així, el consistori entregarà targetes d’aparcament als diferents centres perquè els professionals que brinden aquest servei puguin estacionar de forma gratuïta a les zones regulades d’arreu de la ciutat durant dues hores, que és el màxim permès.