El COMT reclama a la Generalitat i l’Ajuntament solucions per aparcar a l’Hospital Joan XXIII

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) demanarà solucions per al problema d’aparcament que pateix el personal de l’Hospital Joan XXIII. Ho faran a través d’una moció, la qual presentaran al ple ordinari de l’Ajuntament de Tarragona prevista per al 15 de març. En aquesta, s’insta al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a avançar-se als problemes que es derivaran de l’ampliació del centre hospitalari —amb més personal—, i a resoldre les dificultats que tenen els treballadors per estacionar.

De la mateixa manera, demanen al consistori tarragoní que posi mesures complementàries per a la millora de l’aparcament. Des del COMT recorden que, recentment, a la zona de l’Hospital Joan XXIII s’han aplicat zones d’aparcament regulat i que les mesures que ha impulsat l’Ajuntament per garantir la rotació de vehicles i donar resposta a la demanda, com el pàrquing dissuasiu de Guillem Oliver, no cobreix la manca de places existent.

El Col·legi de Metges apunta que el centre té 2.000 empleats i el pàrquing de treballadors ubicat a la part posterior compta només amb 230 places. A més, indiquen que són molt estretes i no hi caben tots els vehicles que hauria de poder acollir. El col·lectiu denuncia que el projecte d’ampliació de l’hospital no preveu nous espais d’aparcament i que, a més, l’actual desapareixerà en els pròxims mesos durant les obres. Així, reclamen la mateixa solució que s’ha adoptat en altres hospitals de Catalunya, on hi ha aparcaments contractats pel Servei Català de la Salut.