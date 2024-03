L’Ajuntament de Tarragona posarà pilones als solars de Joan XXIII per a impedir-hi l’aparcament

L’Ajuntament de Tarragona posarà pilones a dos solars propers a l’Hospital Joan XXIII per a impedir-hi l’estacionament de vehicles. La Guàrdia Urbana ja ha començat a acordonar els espais a la zona del carrer Jaume Vidal i Alcover. Un tercer solar, també ocupat recurrentment per vehicles, serà tancat per l’empresa propietària pròximament. D’aquesta forma, el consistori busca impedir un estacionament no regulat, que sovint obstaculitza voreres i passos de vianants.

La situació dels solars ocupats per cotxes de qualsevol manera al barri del Francolí no és nova, però s’ha intensificat des que van entrar en vigor les noves zones regulades, segons expliquen els veïns al Diari Més. Precisament, fa unes setmanes l’Associació de Veïns del Parc Francolí es va reunir amb el govern municipal, concretament amb el seu regidor de barri, Berni Álvarez.

Reunió amb els veïns

A la trobada, l’entitat va plantejar modificacions a l’horari de la zona regulada. Tot i això, el president de l’associació, Jordi Miguel, assegura que «tot continuarà igual». «L’Ajuntament ens va dir que transmetria la petició i que regularà tots els aparcaments no regulats de la zona», explica Miguel.

En aquest sentit, una altra de les situacions polèmiques gira entorn els vehicles estacionats a la calçada, fora dels límits de la pintura verda. En aquests casos, també la Guàrdia Urbana hi està actuant multant als cotxes. Des del passat desembre, a la zona pròxima a l’hospital es van transformar 1.125 places d’aparcament en zona verda. Alhora, es va obrir el nou aparcament dissuasiu al carrer de Guillem Olivé, amb 388 places de zona regulada taronja.

Solars ocupats arreu

Més enllà del barri del Francolí, hi ha solars ocupats freqüentment per cotxes arreu de la ciutat. Uns altres exemples són el situat a l’avinguda Principat d’Andorra, al costat del Camí de l’Àngel. O també la rotonda d’accés de l’avinguda de Ramón y Cajal, a la porta d’entrada d’Exolum Tarragona.