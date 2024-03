Tarragona posa en servei l'ampliació del pàrquing de Torroja per millorar la mobilitat a la Part Alta

L'Ajuntament de Tarragona ha posat en servei aquest dimecres l'ampliació del pàrquing de Torroja. Són 185 noves places que fan que l'aparcament arribi a les 325, en una actuació que ha costat quasi 1,8 milions d'euros i que ha estat finançada amb els fons Next Generation.

Entre l'oferta també hi ha deu llocs per a vehicles elèctrics i set per a automòbils de persones amb mobilitat reduïda, L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha afirmat que l'ampliació permetrà millorar la mobilitat a la Part Alta i reduir el número de cotxes que entra al casc antic. A la vegada, permetrà garantir aparcament a la zona quan entri en funcionament la Zona de Baixes Emissions el 2025.

Viñuales ha apuntat que l'objectiu final és la «mobilitat sostenible» i que aquesta ampliació hi ajudarà. «L'ampliació és una peça important d'un engranatge que ens ha de portar a una ciutat més còmoda, amable, sostenible i que en el camí garanteixi la mobilitat i desenvolupament econòmic dels tarragonins, i que no perdi de vista aquelles persones que menys tenen», ha indicat. El cost màxim diari per estacionar el vehicle serà de 5,95 euros.

Paral·lelament, ha apuntat que estan buscant opcions per tal que el fallit pàrquing Jaume I acabi sent, finalment, un aparcament. Viñuales ha comentat que adaptar l'obra costaria «més de 2 MEUR», sense entrar a fer una valoració acurada, però que la voluntat de l'equip de govern és que estigui destinat principalment als veïns de la Part Alta. A més, ha avançat que continuen amb converses amb l'Arquebisbat de Tarragona per poder destinar els terrenys de l'antic camp de futbol del Roqueral -a tocar de la muralla- a aparcament.