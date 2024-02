Els residents de l’àrea regulada d’aparcament ja poden canviar de sector per motius laborals

Aquest dijous la consellera de Mobilitat i Transports de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, ha signat un decret pel qual els residents a la zona regulada podran permutar el sector per motius de feina i donar d’alta vehicles de renting o d’empresa.

La consellera de Mobilitat i Transports de l’Ajuntament de Tarragona ha explicat aquest matí el contingut del decret signat: «Aquesta és la mesura més immediata perquè, tot i que el veïnat ens havia expressat el suport a la zona regulada, hem trobat casos de treballadors i autònoms que amb les noves zones es podrien trobar amb dificultats».

«Parlem per exemple de treballadors residents a la nova zona regulada amb cotxe de renting o d’empresa que, en no ser-ne els titulars, no el poden donar d’alta com a cotxe resident de la zona regulada; o de treballadors que, vivint a la zona regulada, on necessiten aparcar és al sector on treballen. Aquests últims podran fer una permuta de sector de forma immediata».

«La implantació de les noves zones regulades no és fruit de la improvisació ni de l’afany recaptatori; si fos així, es pintaria tota la ciutat i la realitat és que només s’estan pintant els sectors que la diagnosi del nou PMUS ens diu que estan congestionats (i es congestionaran més amb l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions) i on els veïns i veïnes ja troben dificultat per aparcar-hi: Francolí, Tarragona 2 i la Vall de l’Arrabassada, que començarà properament».

«Per això comptem amb un gran suport veïnal per a la regulació d’aquestes zones però a la vegada escoltem a tothom i donem resposta a les necessitats que ens arriben per fer compatible la ciutat amable que volem amb l’activitat econòmica que necessitem», ha explicat Orts.

La consellera també ha afegit que «a les zones que s’estan regulant hi ha alternatives d’aparcaments dissuasoris, com per exemple Guillem Olivé, que no està al màxim de la seva capacitat, o tota la zona taronja que hi ha al voltant del cementiri».