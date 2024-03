Carles Magrané: «Hem transformat el diari i ara comencem de nou, però sumant-hi experiència»

Des de principis d’any, és el nou director de Diari Més. Com encara aquesta nova etapa?

«Amb moltes ganes de poder contribuir a millorar, en la mesura de les meves possibilitats, cada edició del diari. Vaig participar en la seva fundació, ara fa vint anys, i ara, amb els canvis que hem emprès, és gairebé com començar de nou, però jo ho faig amb un bagatge acumulat que puc aprofitar per als nous reptes que es presenten».

Ha estat implicat amb Diari Més des dels seus inicis i, després d’una etapa fora, va tornar i ha estat el cap de disseny editorial i el director de l’edició digital. Com valora els 20 anys de trajectòria d’aquest mitjà?

«Som una rara avis dins el panorama comunicatiu català. Som l’únic mitjà de periodicitat diària i gratuït, que a més està escrit íntegrament en català, que hi ha a tot Catalunya. Ara fa vint anys hi havia una llarga llista de mitjans gratuïts, tots ells en castellà, a grans ciutats i alguns d’ells es distribuïen també a Tarragona. Ja no en queda cap. Tret del 20 minutos, amb el qual, tot just, mantenim alguns vincles. Durant una època, a més, fins i tot va editar-se a Tarragona un altre mitjà gratuït sota l’empara del Diari de Tarragona, que va durar pocs anys. La nostra capacitat d’adaptar-nos, mantenint una estructura molt ajustada i oferint sempre un producte molt digne ens ha permès mantenir-nos durant aquests vint anys».

Quins són els punts forts de Diari Més, en l’àmbit informatiu?

«Fem el tractament de la informació com ho fa qualsevol altre mitjà de pagament. Tenim una redacció, amb delegacions a Tarragona i Reus, que treballa per cobrir l’actualitat i també per oferir, perquè no, temes que treballem en exclusiva. Potser no podem arribar a tot arreu on ens agradaria, però allò que fem ho volem fer amb la màxima professionalitat, cercant la veracitat en tot el que cada dia mostrem en cadascun dels 25000 exemplars que repartim pel Camp de Tarragona. És a dir, no fem res que no sigui periodisme de proximitat, que és el nostre propòsit».

Quines metes o objectius s’ha marcat per aquesta nova etapa?

«Reforçar el nostre producte. Som un gratuït i es pot pensar equivocadament que, donat que regalem el diari, a la gent tant li farà el que publiquem. Si no aconseguim transcendència, a través d’una informació de qualitat treballada, l’interès dels nostres lectors desapareixerà i, conseqüentment, deixarem de ser interessants per les empreses i comerços que confien en nosaltres com a plataforma per donar-se a conèixer o publicitar productes. Una cosa porta a l’altra. Si no fóssim un bon producte, els anunciants desapareixerien. Per això hem de continuar millorant, oferint encara més a la gent que ens llegeix. Volem ampliar paginació fins a poder recuperar els nivells que la pandèmia ens va obligar a retallar i també volem fer propostes editorials, lligades a l’actualitat, però també més treballades i pensades per a oferir eines de debat o discussió per la gent del Camp de Tarragona».

Parli’m de la redacció que lidera.

«És una redacció jove. Això de vegades pot representar un handicap per la manca d’experiència en el desenvolupament de temes. Però ho supleixen amb les ganes i una actitud que fa que allí on no arriba l’experiència, apareix l’esforç per cercar documentació o fonts. A més, a mi em pertoca la tasca, precisament, de poder repartir una mica de la meva experiència i ajudar-los a millorar tant com pugui. D’experiència, això puc assegurar-ho, me’n sobra. I d’anys també, però aquests no els puc repartir...».

Han sumat a l’equip al periodista tarragoní Carlos Domènech, que ja havia format part de la redacció de Diari Més anteriorment i que serà el sotsdirector. Què aportarà la figura de Domènech?

«El Carlos té la sort d’aplegar joventut i experiència. Disposa d’una llarga trajectòria periodística vinculada a la ciutat de Tarragona, i això li permet disposar d’una cosa tan simple però alhora tan important en la nostra feina com són els contactes, les fonts informatives... A més, el seu perfil s’ajusta perfectament a un entorn digital que serà un dels reptes més importants que hem d’assumir com a mitjà en un futur més immediat».

Ha estat l’artífex del canvi de maquetació. Quin impacte té en la manera d’explicar l’actualitat?

«Ha estat una experiència apassionant. El canvi d’imatge no és més que una de les fases en el reforç de la publicació que hem emprès. Feia força anys que es mantenia el mateix disseny i ja tocava fer-ne una revisió. I ha estat un canvi total. Fins i tot ha afectat a la capçalera. S’ha guanyat en contundència en els titulars, i, alhora s’ha alleugerit la lectura. La veritat és que, fins ara, tot el feedback rebut sobre el canvi de maquetació ha estat molt i molt positiu».