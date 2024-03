La redacció es reforça amb l’entrada de Carlos Domènech com a nou sotsdirector

Un dels principals canvis que s’han impulsat a Diari Més és el canvi de la nova direcció del mitjà. A principis d’any, Carles Magrané assumia el rol de director d’aquesta capçalera amb l’objectiu de liderar l’equip de periodistes en aquesta nova etapa iniciades. Magrané, però, no afronta el repte en solitari. I és que des del passat 1 de març, la redacció d’aquesta capçalera s’ha reforçat amb l’entrada del periodista tarragoní Carlos Domènech Goñi, que ocupa el càrrec de sotsdirector.

Domènech és una cara coneguda de la casa. Després d’un breu pas com a col·laborador del Diari de Tarragona, el 2017, el periodista fitxava per Diari Més i esdevenia no només una de les principals firmes de la secció Tarragona, sinó també una de les joves promeses periodístiques del territori. Amb l’objectiu de continuar creixent professionalment i ampliar el seu bagatge en altres formats informatiu, Carlos Domènech s’incorporava a l’equip del web Tarragona Digital. Després d’aquesta etapa, va iniciar un camí en solitari com a periodista freelance, període en el qual va coordinar el projecte de creació del nou web de Tarragona Ràdio, entre altres projectes destacats. A partir de 2022, el periodista s’havia unit a la Cooperativa Combinats, des d’on va participar en projectes comunicatius per al campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i va gestionar la comunicació de la llibreria La Capona.

El ferm compromís social de Carlos Domènech és un dels trets que han definit el seu estil periodístic. Fruit d’això, n’han sorgit dos documentals, Alpes: Última salida i Obrint Europa, dels quals n’ha estat el codirector.