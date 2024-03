Carles Magrané: «Hemos transformado el diario y ahora empezamos de nuevo, pero sumando experiencia»

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Desde principios de año, es el nuevo director de Diari Més. ¿Cómo encara esta nueva etapa?

«Con muchas ganas de poder contribuir a mejorar, en la medida de mis posibilidades, cada edición del diario. Participé en su fundación, ahora hace veinte años, y ahora, con los cambios que hemos emprendido, es casi como empezar de nuevo, pero yo lo hago con un bagaje acumulado que puedo aprovechar para los nuevos retos que se presentan».

Ha estado implicado con Diari Més desde sus inicios y, después de una etapa fuera, volvió y ha sido el jefe de diseño editorial y el director de la edición digital. ¿Como valora los 20 años de trayectoria de este medio?

«Somos una rara avis dentro del panorama comunicativo catalán. Somos el único medio de periodicidad diaria y gratuito, que además está escrito íntegramente en catalán, que hay en toda Cataluña. Ahora hace veinte años había una larga lista de medios gratuitos, todos ellos en castellano, en grandes ciudades y algunos de ellos se distribuían también en Tarragona. Ya no queda ninguno. Excepto el 20 minutos, con el cual, justo, mantenemos algunos vínculos. Durante una época, además, incluso se editó en Tarragona otro medio gratuito bajo el amparo del Diari de Tarragona, que duró pocos años. Nuestra capacidad de adaptarnos, manteniendo una estructura muy ajustada y ofreciendo siempre un producto muy digno nos ha permitido mantenerme durante estos veinte años».

¿Cuáles son los puntos fuertes de Diari Més, en el ámbito informativo?

«Hacemos el tratamiento de la información como lo hace cualquier otro medio de pago. Tenemos una redacción, con delegaciones a Tarragona y Reus, que trabaja para cubrir la actualidad y también para ofrecer, porque no, temas que trabajamos en exclusiva. Quizás no podemos llegar a todas partes donde nos gustaría, pero aquello que hacemos lo queremos hacer con la máxima profesionalidad, buscando la veracidad en todo lo que cada día mostramos en cada uno de los 25000 ejemplares que repartimos por el Camp de Tarragona. Es decir, no hacemos nada que no sea periodismo de proximidad, que es nuestro propósito».

¿Qué metas u objetivos se ha marcado para esta nueva etapa?

«Reforzar nuestro producto. Somos uno gratuito y se puede pensar equivocadamente que, dado que regalamos el diario, a la gente tanto le dará lo que publicamos. Si no conseguimos trascendencia, a través de una información de calidad trabajada, el interés de nuestros lectores desaparecerá y, consecuentemente, dejaremos de ser interesantes para las empresas y comercios que confían en nosotros como plataforma para darse a conocer o publicitar productos. Una cosa lleva a la otra. Si no fuéramos un buen producto, los anunciantes desaparecerían. Por eso tenemos que seguir mejorando, ofreciendo todavía más a la gente que nos lee. Queremos ampliar paginación hasta poder recuperar los niveles que la pandemia nos obligó a recortar y también queremos hacer propuestas editoriales, ligadas a la actualidad, pero también más trabajadas y pensadas para ofrecer herramientas de debate o discusión por la gente del Camp de Tarragona».

Hábleme de la redacción que lidera.

«Es una redacción joven. Eso a veces puede representar un handicap por la falta de experiencia en el desarrollo de temas. Pero lo suplen con las ganas y una actitud que hace que allí donde no llega la experiencia, aparece el esfuerzo por buscar documentación o fuentes. Además, a mí me corresponde la tarea, precisamente, de poder repartir una pizca de mi experiencia y ayudarlos a mejorar tanto como pueda. De experiencia, eso puedo asegurarlo, me sobra. Y de años también, pero estos no los puedo repartir...».

Han sumado al equipo al periodista tarraconense Carlos Domènech, que ya había formado parte de la redacción de Diari Més anteriormente y que será el subdirector. ¿Qué aportará la figura de Domènech?

«Carlos tiene la suerte de reunir juventud y experiencia. Dispone de una larga trayectoria periodística vinculada a la ciudad de Tarragona, y eso le permite disponer de una cosa tan simple pero al mismo tiempo tan importante en nuestro trabajo como son los contactos, las fuentes informativas... Además, su perfil se ajusta perfectamente a un entorno digital que será uno de los retos más importantes que tenemos que asumir como medio en un futuro más inmediato».

Ha sido el artífice del cambio de maquetación. ¿Qué impacto tiene en la manera de explicar la actualidad?

«Ha sido una experiencia apasionante. El cambio de imagen no es más que una de las fases en el refuerzo de la publicación que hemos emprendido. Hacía bastantes años que se mantenía el mismo diseño y ya tocaba hacer una revisión. Y ha sido un cambio total. Incluso ha afectado a la cabecera. Se ha ganado en contundencia en los titulares, y, al mismo tiempo se ha aligerado la lectura. La verdad es que, hasta ahora, todo el feedback recibido sobre el cambio de maquetación ha sido muy y muy positivo».