L’Ajuntament estrenarà un pòdcast per parlar sobre la «muntanya russa» de l’emprenedoria
El primer episodi del pòdcast, amb motiu del 8M, s'estrenarà aquest dilluns 23 de març
La regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus estrenarà aquest dilluns 23 de març el nou pòdcast anomenat La muntanya russa, dedicat a donar a conèixer els reptes als quals s’enfronta un emprenedor des dels testimonis i l’experiència dels diferents convidats. El primer episodi, que estarà disponible a través dels canals de YouTube, Spotify i Ivoox, tractarà sobre el repte de l’emprenedoria des d’una mirada femenina, ja que va ser enregistrat durant el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Magda Simó, propietària de Bewai Moda i una de les participants durant el primer episodi del pòdcast afirma que una activitat com aquesta serveix per tractar temes importants d’una manera «còmode»: «Era com estar al sofà de casa xerrant amb una amiga, ho fa molt diferent que si estiguéssim a un programa de la televisió».
«És una manera d’explicar què significa ser un emprenedor des d’un to lleuger, però amb contingut», afirma el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats. La idea va sorgir precisament quan un emprenedor es va oferir a la regidoria per poder enregistrar pòdcast d’aquesta temàtica, una idea amb la qual no van tardar a dir que sí.
L’objectiu darrere d’aquesta iniciativa és, per un costat, oferir un contingut didàctic i disponible per als emprenedors i, alhora, donar a conèixer tot el que ofereix la regidoria pel que fa al Servei d’Emprenedoria. Aquest nou recurs serveix per complementar els serveis d’assessorament i acompanyament que s’ofereixen des de fa temps des de la regidoria i que, actualment, estarien gairebé arribant al límit de la seva capacitat. «Òbviament, no hi ha res millor com poder fer un servei d’acompanyament directe i presencial, el qual ja té una mitjana de fins a dues trobades per emprenedor, però el pòdcast és un recurs que permet traspassar qualsevol barrera», defensa.
El format del pòdcast comptarà amb un conductor del programa acompanyat, en principi, de tres convidats que aportaran la seva experiència personal amb una durada aproximada d’entre 45 i 50 minuts. A la vegada, s’aprofitaran els capítols per introduir alguns dels serveis que s’ofereixen per part de la ciutadania i, fins i tot, hi haurà capítols que es dedicaran a aquests. La intenció és oferir un total de sis pòdcasts enguany que tractaran temàtiques com Reus Espais Vius, l’economia silver, els serveis d’orientació de Mas Carandell o economia social i solidària. «La gravació del primer pòdcast va anar molt bé, va ser molt interessant i esperem que sigui el mateix amb els següents», clou Subirats.
Sergi Peralta Moreno