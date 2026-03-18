Diari Més

COMUNICACIÓ

Una paraula és més que una accepció

La lingüista forense Sheila Queralt presentarà el seu llibre 'El poder de les paraules' a El Círcol el 30 de març

Fotografia de l'autora del llibre 'El poder de les paraules', Sheila QueraltCedida

Miquel Llaberia
Miquel Llaberia

Sempre s’ha dit la frase: «Una imatge val més que mil paraules», i no negarem pas que és totalment certa. Ara bé, això significa que les paraules són elements sense sentit ni valor? Manquen de qualsevol poder real? Per a la lingüista forense Sheila Queralt no és precisament així: «A través de les paraules fem actes, podem convèncer a algú o, en el mal sentit, manipular a una persona». Per aquest motiu, Queralt argumenta que és necessari aprendre estratègies comunicatives que són aplicables al llarg de la vida en múltiples àmbits i situacions diferents. «Per exemple, quan estem a casa i parlem amb la parella o amb els fills, és allò de millor fer l’amor i no la guerra! A través de les paraules podem evitar conflictes a casa, ja que com expressem una cosa pot fer que l’altra persona ho entengui com un atac o no».

Per aquest motiu, la lingüista considera important treballar aspectes de la comunicació que, tot i que passin desapercebut i actuem de manera inconscient, afecten el nostre dia a dia. «És important ser conscients del valor de les paraules. Moltes vegades parlem sense pensar que a l’altre costat hi ha una altra persona amb la seva motxilla i que interpreta les coses a la seva manera», afirma. A més, amb la revolució tecnològica de les últimes dècades en l’àmbit de la comunicació i les xarxes socials el paper de la paraula ha guanyat moltes arestes: «Escrivint un WhatsApp es perd molta informació respecte a si parléssim cara a cara i avui dia tenim amistats o parelles que tenen una petita discussió en persona i després s’ho diuen tot pel telèfon. Hauria de ser al revés».

A la vegada, per a dur a terme una correcta comunicació i ús de les paraules també remarca que és necessari treballar l’empatia. «És una gran assignatura pendent l’empatia, cada vegada som més unipersonals i ens oblidem de les persones que ens envolten. Molts conflictes es podrien solucionar si fóssim més empàtics». Per tant, Queralt creu que seria necessari que l’ensenyament obligatori recuperés assignatures destinades a la comunicació: «Amb el temps s’han perdut assignatures d’oratòria i seria necessari portar a les aules aquelles habilitats que serveixen per desenvolupar-se com a persona. I no són habilitats innates, s’han de treballar».

Queralt considera necessari treballar l'oratòria i l'empatia des de petits

Un aprenentatge que també implica tractar als nens com a persones: «No és recomanable infantilitzar als nens quan els hi parlem. Si amb 6 o 7 anys els hi parlem com si no ens poguessin entendre no enriquim el seu vocabulari. I tot i que no tinguem mala intenció, el millor és intentar parlar de tu a tu amb qualsevol altra persona». Un error que, per desgràcia, assegura que també cometem a l’hora de tractar amb les persones grans.

Per tal de descobrir molt més sobre el món de la comunicació, aprendre més sobre el valor de les paraules o quina és la funció d’una lingüista forense, Queralt és l’autora del llibre El poder de les paraules, que recull alguns dels seus consells i apreciacions. Una bona oportunitat per saber-ne més serà durant la presentació del llibre que durà a terme a El Círcol el dilluns 30 de març a les 20 hores. Per assistir cal confirmar assistència a actes@elcircoldereus.cat.

