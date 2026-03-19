LABORAL
El personal dels Serveis Educatius del Baix Camp denuncia que treballa amb «greus deficiències» a Reus
La plantilla critica les condicions d’habitabilitat i confort a l’antiga Escola Ciutat de Reus
L’antiga Escola Ciutat de Reus espera moviments. A falta de les obres per adaptar-se al projecte pedagògic de l’Escola Els Ganxets i convertir-se en la seva nova casa, el Departament d’Educació va executar treballs per adequar uns espais perquè els Serveis Educatius del Baix Camp hi desenvolupin la seva activitat. Aquesta intervenció de condicionament ja s’ha completat, però el personal encarà no s’ha traslladat a les renovades dependències i, mentrestant, alguns equips es trobarien en condicions «infrahumanes».
Personal dels Serveis Educatius del Baix Camp ha explicat a Diari Més que les instal·lacions actuals «presenten greus deficiències d’habitabilitat i confort, que s’han anat agreujant per la manca de manteniment». La plantilla subratlla que el confort tèrmic és l’aspecte més preocupant, atès que no funcionaria la calefacció en alguns espais «i provoca temperatures que han arribat per sota dels 12 graus». En endollar estufes elèctriques, els ploms «salten contínuament», fet que «interromp la feina cada vegada que succeeix, sobretot els primers dies de la setmana i en dies plujosos». Els treballadors denuncien, també, la caiguda parcial d’un sostre o fuites d’aigua i de radiadors.
Sergi Peralta Moreno
Segons el personal dels Serveis Educatius del Baix Camp, la situació és fruit d’una «manca d’entesa entre l’Ajuntament de Reus i el Departament d’Educació» sobre «qui assumeix certes despeses com la contractació dels comptadors de llum». Tal com afirmen, el diàleg no fructificava el 2024 i, en l’actualitat, continua encallat. A més, asseguren que la coordinadora dels Serveis Educatius del Baix Camp de l’anterior curs va donar a conèixer el cas a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació, «però no hi va haver resposta». «Hi ha una deixadesa en la gestió i ningú és capaç de desencallar aquest tema; mentrestant, alguns dels treballadors pateixen situacions que la mateixa administració sanciona», lamenten.
Davant d’aquest escenari, el Departament d’Educació i Formació Professional ha respost que «segueix treballant per assolir el trasllat del personal als nous espais l’abans possible». «Quan tinguem novetats, n’informarem», assenyala.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Reus afirma que s’ha posat «a disposició» dels Serveis Territorials d’Educació i que «donarà suport tècnic i acompanyament per facilitar la redacció del projecte elèctric i la connexió a la xarxa de les noves instal·lacions dels Serveis Educatius del Baix Camp, en uns espais diferenciats de l’antiga Escola Ciutat de Reus». Una vegada es completi la connexió, «el personal dels serveis educatius es podrà traslladar a les noves instal·lacions i deixar les actuals», unes dependències que «en els darrers anys s’hi han fet actuacions de manteniment menors donada la previsió de canvi d’ubicació dels serveis i la previsió del Departament de fer una remodelació integral de l’edifici per traslladar-hi l’Escola Els Ganxets», reconeixen fonts municipals. «L’Ajuntament de Reus confia que aquest projecte avenci pròximament fruit de la intensa col·laboració amb els Serveis Territorials d’Educació del darrer any», tanquen.
A més, el Departament d’Educació treballa amb la previsió que les obres per traslladar l’Escola Els Ganxets a l’antiga Ciutat de Reus es puguin produir entre juny del 2026 i gener del 2028, amb una inversió estimada de 3,9 milions d’euros. El finançament està «garantit» a través d’un préstec del Banc Europeu d’Inversions per a la renovació, extensió i construcció d’equipaments educatius públics.
Sergi Peralta Moreno