EDUCACIÓ
Canvis en la zonificació escolar de Reus per al curs 2026-27: l’Escola Pompeu Fabra passa a la zona D
El motiu de la modificació és oferir un nombre equitatiu de places a l’escola pública a totes les zones
L’Ajuntament de Reus i el Departament d’Educació i Formació Professional van acordar, a principis de 2025, una nova zonificació escolar amb l’objectiu de combatre la segregació escolar. De cara al curs 2026-27, després de l’avaluació del primer curs, s’ha modificat per esmenar els desequilibris observats. Concretament, l’Escola Pompeu Fabra canvia de la zona A a la D i la resta es manté tot igual.
La divisió de les escoles per zones és la següent:
- Zona A: Cèlia Artiga, Mowgli, Els Ganxets, Montserrat, Joan Rebull, Maria Cortina i La Presentació.
- Zona B: Prat de la Riba, Prim, Misericòrdia, Mare Molas, Teresa Miquel i Pàmies, Alberich i Casas i Pare Manyanet.
- Zona C: Sant Bernat Calbó, Marià Fortuny, Puigcerver, Eduard Toda, Rosa Sensat, Arce, Isabel Besora, La Salle i Aura.
- Zona D: Sant Josep, La Vitxeta, Sant Pau, Pi del Burgar, Rubió i Ors i Pompeu Fabra.
El motiu d’aquest canvi és oferir un nombre equitatiu de places a l’escola pública a totes les zones. Des de l'Ajuntament de Reus s'enviarà una carta a les famílies amb infants que han de començar I3 per informar-les de la modificació.
Per al curs 2026-27, s’està treballant per al manteniment de la totalitat de les línies educatives i la reducció generalitzada de ràtios a I3, que disminuirien de 20 a 17 a l’escola pública.