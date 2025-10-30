Educació
El Govern català preveu que la ‘nova’ Escola Els Ganxets estigui enllestida el gener del 2028
El Departament treballa per efectuar les obres entre juny del 2026 i gener del 2028
El compte enrere perquè l’Escola Els Ganxets estreni noves instal·lacions sembla haver-se activat. El Departament d’Educació i Formació Professional treballa amb la previsió que la contractació de les obres es produeixi entre el moment present i el març del 2026. El període d’execució dels treballs se situa entre el juny del 2026 i el gener del 2028 i la inversió necessària es calcula en 3,9 milions d’euros, segons la resposta de la consellera Esther Niubó a una pregunta formulada pel grup parlamentari del PP. «Vol dir que es preveu executar l’obra, per tant, iniciar-la i, previsiblement, acabar-la, en aquest termini», concreten fonts de l’àrea a Diari Més.
El passat gener, el Govern català ja va assegurar que el finançament per al projecte estava «garantit» a través d’un préstec del Banc Europeu d’Inversions (BEI) que permetrà a la Generalitat de Catalunya destinar 50 milions d’euros a la renovació, l’extensió i la nova construcció d’equipaments educatius públics, entre els quals es troba el centre reusenc. «La construcció s’anava a pagar amb fons propis de la Generalitat i, ara, el canvi és que es pot afirmar que el finançament està garantit gràcies a aquest préstec», van detallar fonts del Departament en aquell moment.
El projecte pedagògic de l’Escola Els Ganxets es desenvolupa, en l’actualitat, en barracons i la intenció és deixar-los enrere per convertir l’antiga Escola Ciutat de Reus, al barri Gaudí, en la seva nova casa. Es tracta d’un moviment que s’ha endarrerit en els anys, amb la covid-19 com un dels factors que va frenar la tramitació de les contractacions. Mentrestant, s’hi van dur a terme obres per adaptar part de l’edifici en benefici dels Serveis Educatius del Baix Camp. Segons els requeriments emesos pel Departament el 2020, la nova escola ocuparà una superfície de 2.400 m2 i tindrà nou aules, una biblioteca i un espai polivalent, entre altres estances.
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) explica que no ha rebut cap novetat ni comunicació al respecte des de fa temps i desitja poder reunir-se amb l’Ajuntament o els Serveis Territorials, tal com expressa el seu secretari, Gerard Crusat. Tot i que la resposta de Niubó obre «un escenari», les famílies esperen rebre aviat confirmació oficial.
