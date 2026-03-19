EDUCACIÓ
L'Ajuntament ret comptes amb el Consell d'Infants en matèria sexoafectiva
Es preveu la celebració en un futur a Reus del Sex Education Film Festival
L’Ajuntament de Reus va celebrar ahir una trobada amb el Consell d’Infants per tal de retre comptes i informar sobre l’execució de les propostes presentades per aquest el passat mes de juny de 2025. En aquella ocasió, les demandes per part dels nens de diferents centres de la ciutat s’enfocaven a accions en matèria sexoafectiva. Per tant, les autoritats locals es van reunir amb una vintena d’alumnes de 6è de primària representants dels seus respectius centres al Centre Cívic Gregal a la tarda per informar sobre algunes de les mesures dutes a terme com les maletes pedagògiques o altres materials.
«Avui és un dia molt important, perquè arran del que van consensuar aquests alumnes des de les seves escoles i ens van traslladar, ara ens toca fer el retorn, que és molt pas important, perquè els hem de demostrar que se’ls escolta i valora», va opinar la regidora d’Educació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, Pilar López. Entre aquestes actuacions hi ha la compra de les maletes pedagògiques «La Ciranda», un recurs didàctic que conté llibres, materials i activitats per tal de treballar la sexualitat a l’aula. Aquestes es posaran a disposició dels instituts en règim de préstec.
Altres accions que també s’han implementat han sigut el repartiment d’un exemplar a cada escola del llibre Superquadern d’educació sexual: Perquè créixer mola, que permetrà als alumnes de 6è treballar aspectes relacionats amb la pubertat i sexualitat. A més, també s’oferirà suport i formació al professorat per i s’espera que se celebri en un futur el Sex Education Film Festival, un festival nascut a Terrassa amb la voluntat de difondre i divulgar a tota la societat al voltant de la sexualitat humana.
Per la seva banda, el regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín, va valorar molt positivament que s’escollís una temàtica com aquesta: «És una demostració de la maduresa del Consell d’Infants. Demostra que estem davant d’una generació valenta i disposada a parlar sense tabús». A més, va aprofitar per recordar l’existència del servei NEXES, ubicat al Centre Cívic Gregal cada dimecres a partir de les 16.30 hores, que ofereix un espai d’assessorament per a joves fins a 25 anys per a resoldre dubtes sobre sexualitat o identitat de gènere.
Reus
Redessa Tecno estrenarà un espai per divulgar què són la ciència i la innovació a finals d'any
Sergi Peralta Moreno
Reus
El Forn Huguet se suma a l’Any Gaudí amb la col·lecció de figures de xocolata
Sergi Peralta Moreno