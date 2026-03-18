TRADICIÓ
El Forn Huguet se suma a l’Any Gaudí amb la col·lecció de figures de xocolata
El mestre pastisser Ramon de la Fuente ha modelat les fumeres de la Pedrera
El Forn de Pa i Pastisseria Huguet ha elaborat infinitat de figures de xocolata vinculades amb Reus: elements del Seguici Festiu, la vesta i l’armat blanc de la Confraria dels Sants Just i Pastor... Ara, ha preparat una nova proposta per celebrar l’Any Gaudí. Es tracta d’una peça de xocolata inspirada en una fumera de la Casa Milà, La Pedrera, dissenyada per l’escultor Manel Llaurador i que va sobre una base amb una rajola hexagonal gaudiniana i la signatura de l'arquitecte reusenc.
La figura es va donar a conèixer durant la presentació de dos llibres de l’arquitecte Jorge Ibáñez Puche, Antoni Gaudí. Proyectos perdidos y El legado olvidado de Gaudí, al Centre de Lectura. Preparada per a l’ocasió, el mestre pastisser Ramon de la Fuente afirma que s’incorporarà al catàleg de la Pastisseria Huguet i que estarà a la venda. «És una figura feta perquè la gent la pugui tenir ara per Pasqua», assenyala.
El Forn Huguet elabora, des del 2009, figures de xocolata del Seguici Festiu per a les mones de Pasqua. La iniciativa ha generat una enorme repercussió cada any, i la presentació de les noves propostes esdevenen una festa popular al carrer de l’Alcalde Joan Bertran. El 2025, es va sumar al repertori el Ball de Cavallets, essent el primer ball. Demà, s’hi incorporarà la Geganta Mora de xocolata.
