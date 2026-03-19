La Festa de la Primavera de Reus animarà a «posar-se en forma» per a les compres
Es tracta d'una iniciativa lúdica del Tomb de Reus
La Festa de la Primavera del Tomb de Reus arrencarà una nova edició el 21 de març i s’allargarà fins al 28 de març amb una proposta de dinamització comercial que combinarà la moda, el joc, l’experiència i la participació per «viure el comerç de proximitat», en paraules del president de l’entitat comercial, Víctor Perales. Això no obstant, el fil de conductor del programa d’activitats serà «posar-nos en forma per a la nova temporada de compres», va explicar Perales. A través de l’aplicació mòbil de l’associació, es proposaran reptes interactius en els establiments associats, com pujar i baixar bosses de la compra, en un entrenament «a l’estil militar».
Qui superi els obstacles, haurà de fotografiar-se per registrar la seva actuació i optarà a diversos premis. A més, el 27 de març, es durà a terme un espectacle itinerant per posar-se en forma amb exercicis quotidians d’una jornada comercial. Això no obstant, la Festa de la Primavera arrencarà amb una desfilada de moda al carrer de Sant Elies, organitzada per la botiga Bewai i l’escola de models Magda Simó (MsM). També se celebraran els Jocs dels Residus, una proposta lúdica que pretendrà promoure la prevenció a través de la imaginació, la creativitat i el joc manipulatiu, «sense pantalles, ni telèfons», va afirmar Perales.