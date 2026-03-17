Eurecat Reus incorpora una tecnologia pionera per analitzar proteïnes amb més rapidesa i precisió
El nou sistema permet estudiar fins a 92 proteïnes alhora i obre noves aplicacions en salut, biotecnologia i alimentació
El centre tecnològic Eurecat a Reus ha fet un pas endavant en l’àmbit de la recerca biomèdica amb la incorporació d’una nova tecnologia avançada que permet analitzar simultàniament fins a 92 proteïnes en mostres biològiques. Aquest nou equipament accelera notablement l’obtenció de resultats i millora la precisió dels estudis, amb aplicacions directes en sectors com la salut, la biotecnologia, la nutrició i l’alimentació.
La tecnologia, coneguda com Olink®, facilita a empreses i centres de recerca l’accés a anàlisis proteiques d’alta qualitat a partir de mostres molt reduïdes. Segons l’investigador de la Unitat de Nutrició i Salut, Manuel Garcia, aquest sistema permet obtenir resultats més complets, fiables i rendibles, amb utilitat en camps com la immunologia, l’oncologia o la neurologia.
En l’àmbit sanitari, aquesta eina permet identificar proteïnes amb potencial valor com a biomarcadors, associades a diverses malalties o estats patològics. Això facilita l’estudi de processos inflamatoris, l’expressió de marcadors tumorals i l’anàlisi de patologies neurodegeneratives, cardiovasculars o metabòliques. A més, també possibilita comparar mostres biològiques en diferents condicions, com ara exposicions a agents tòxics.
El sistema, desenvolupat per Thermo Scientific, permet identificar i quantificar un ampli ventall de proteïnes en qüestió d’hores mitjançant una tècnica que combina anticossos i seqüències d’ADN. Aquest avenç millora significativament la capacitat d’anàlisi en estudis on el perfil proteic és clau.
Per la seva banda, la directora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Sara Gómez, destaca que aquesta incorporació reforça el paper del centre com a referent en innovació. «Ens permet oferir solucions més avançades al teixit empresarial i donar suport a projectes de recerca i desenvolupament amb un alt valor afegit», assenyala.
Amb aquesta nova tecnologia, Eurecat consolida les seves capacitats en l’àmbit de les ciències de la vida i la salut, integrant-les amb altres àrees com les tecnologies digitals, els materials avançats o les solucions ambientals per donar resposta a reptes complexos de la societat i de la indústria.