Un estudi a l'Hospital Sant Joan de Reus detecta seqüeles musculars i metabòliques en pacients amb COVID persistent
La recerca apunta a la necessitat de rehabilitació personalitzada per millorar la força, la resistència i la recuperació funcional
Un estudi liderat per investigadors de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha identificat alteracions importants en el sistema muscular i metabòlic de persones amb COVID persistent. La recerca, publicada aquest mes de març a la revista PLOS One, aporta noves evidències sobre l’impacte prolongat de la infecció per SARS-CoV-2 i posa el focus en la necessitat d’adaptar els tractaments a les característiques de cada pacient.
El treball, desenvolupat pels serveis de Medicina Interna i Fisiologia Clínica i Avaluació Funcional i integrat dins del grup de recerca GRAIÏT de l’Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, conclou que molts pacients presenten una afectació muscular perifèrica significativa. Aquesta situació es tradueix en una pèrdua notable de rendiment físic, un dels símptomes més habituals i limitants de la COVID persistent. Davant d’aquest escenari, els investigadors defensen la implementació de programes de rehabilitació personalitzats per recuperar força, resistència i funcionalitat.
A més de l’afectació muscular, l’estudi ha detectat diverses alteracions metabòliques a través d’anàlisis avançades. Entre les principals troballes hi ha desequilibris en les lipoproteïnes, que poden afavorir processos inflamatoris i la formació de plaques als vasos sanguinis; problemes en la producció d’energia cel·lular, amb acumulació de lactat associada a la fatiga; i un augment de la degradació de proteïnes, que pot incrementar l’estrès oxidatiu i mantenir la inflamació crònica.
Segons els autors, aquests resultats reforcen la idea que la COVID persistent és una patologia de caràcter multisistèmic que requereix un abordatge global. En aquest sentit, apunten que combinar rehabilitació física, seguiment metabòlic i tractaments individualitzats pot ser clau per millorar la qualitat de vida dels pacients i optimitzar els circuits assistencials en el futur.