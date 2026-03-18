Reus activa un pla per controlar la vespa asiàtica: trampes per capturar exemplars adults
La vespa asiàtica és una predadora agressiva que afecta principalment les abelles
Reus es prepara per enfrontar-se a una amenaça creixent: la vespa asiàtica, també coneguda com vespa velutina. Davant de l’augment d’incidències reportades per veïns i l’aparició de nius a la ciutat, l’Ajuntament posarà en marxa un servei de control preventiu amb l’objectiu de reduir la presència d’aquesta espècie invasora.
Originària del sud-est asiàtic, la vespa velutina és una predadora agressiva que afecta principalment les abelles, posant en risc la pol·linització i la biodiversitat local. La seva presència també pot generar molèsties als ciutadans, ja que les picadures, encara que poc freqüents, són doloroses i poden ser perilloses per a persones al·lèrgiques.
El pla municipal consistirà en la instal·lació de trampes homologades amb elements atraients per capturar exemplars adults i minimitzar la seva activitat a l’entorn urbà. A més, s’identificaran els nius actius per neutralitzar-los mitjançant tècniques de polvorització o congelació de vials, procedint a la seva retirada si fos necessari.
El control no busca erradicar per complet l’espècie, un fet considerat impossible per experts, sinó mantenir-la en nivells tolerables i protegir l’apicultura local. Rubén Alcázar, expert entrevistat pel Diari Més, assenyala que les mesures preventives poden reduir significativament els impactes ambientals i econòmics de la vespa.
Com a part del programa, l’empresa encarregada del control organitzarà jornades de sensibilització per informar la ciutadania sobre la identificació de l’espècie i la forma d’actuar davant de la seva presència. Aquesta iniciativa busca implicar a la població en la protecció de la biodiversitat i la seguretat urbana.