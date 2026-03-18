Reus activa un pla per controlar la vespa asiàtica: trampes per capturar exemplars adults

La vespa asiàtica és una predadora agressiva que afecta principalment les abelles

Imatge d’arxiu d’un niu de vespa asiàtica.

Imatge d’arxiu d’un niu de vespa asiàtica.Apicultors Múrcia

Sergi Peralta MorenoDaniel Cabezas RamírezRedactor

Reus es prepara per enfrontar-se a una amenaça creixent: la vespa asiàtica, també coneguda com vespa velutina. Davant de l’augment d’incidències reportades per veïns i l’aparició de nius a la ciutat, l’Ajuntament posarà en marxa un servei de control preventiu amb l’objectiu de reduir la presència d’aquesta espècie invasora.

Originària del sud-est asiàtic, la vespa velutina és una predadora agressiva que afecta principalment les abelles, posant en risc la pol·linització i la biodiversitat local. La seva presència també pot generar molèsties als ciutadans, ja que les picadures, encara que poc freqüents, són doloroses i poden ser perilloses per a persones al·lèrgiques.

El pla municipal consistirà en la instal·lació de trampes homologades amb elements atraients per capturar exemplars adults i minimitzar la seva activitat a l’entorn urbà. A més, s’identificaran els nius actius per neutralitzar-los mitjançant tècniques de polvorització o congelació de vials, procedint a la seva retirada si fos necessari.

El control no busca erradicar per complet l’espècie, un fet considerat impossible per experts, sinó mantenir-la en nivells tolerables i protegir l’apicultura local. Rubén Alcázar, expert entrevistat pel Diari Més, assenyala que les mesures preventives poden reduir significativament els impactes ambientals i econòmics de la vespa.

Com a part del programa, l’empresa encarregada del control organitzarà jornades de sensibilització per informar la ciutadania sobre la identificació de l’espècie i la forma d’actuar davant de la seva presència. Aquesta iniciativa busca implicar a la població en la protecció de la biodiversitat i la seguretat urbana.

