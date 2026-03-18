Laboral
Setmana clau per a gairebé 200 treballadors de Tarragona: el seu futur depèn d’International Paper
La multinacional ajorna el tancament de les seves plantes a Valls i Montblanc a l’espera d’una oferta «vinculant»
La incertesa es manté entre els treballadors d’International Paper a Tarragona. La companyia ha decidit ajornar una setmana el procés de negociació sobre el futur de les seves plantes de Valls i Montblanc després de rebre l’interès d’una empresa que estudia presentar una oferta de compra.
Segons ha explicat la multinacional, aquest possible inversor ha sol·licitat més marge per concretar la seva proposta, que haurà de ser vinculant i presentar-se com molt tard aquest dijous. La pròrroga, tanmateix, queda condicionada que aquest compromís arribi en termini, en un context en el qual un altre grup que havia demanat informació ha acabat descartant l’operació.
Baix Camp
Daniel Cabezas Ramírez
El calendari inicial situava l’inici del tancament de les fàbriques a partir del 19 de març, amb un procés progressiu que s’allargaria fins a finals d’any. De confirmar-se aquest escenari, un total de 174 treballadors es veurien afectats per acomiadaments, el que manté la preocupació entre la plantilla a l’espera d’una decisió definitiva en els propers dies.