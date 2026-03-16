La FiM de Vila-seca programa 61 actuacions per la proper edició
La Fira de Música Emergent i Familiar tindrà lloc del 7 al 10 de maig
Vila-seca acollirà la 22a edició FiM Vila-seca – Fira de Música Emergent i Familiar del 7 al 10 de maig de 2026. L'espai de trobada oferirà 61 actuacions de 45 projectes musicals, amb 29 concerts d’escena emergent i 32 espectacles de música familiar i per a tots els públics, que reuniran més de 150 artistes en vuit espais singulars de Vila-seca. Enguany, més del 90% de la programació seran estrenes o novetats.
La fira sota el lema «Tot per descobrir», organitzada per l’Ajuntament de Vila-seca amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, consolida el seu paper com a plataforma de descoberta artística i espai estratègic per al sector musical.
Durant quatre dies, la música ocuparà diferents espais emblemàtics del municipi, com el Castell de Vila-seca, el Celler de Vila-seca, el Parc de la Formiga, l’Auditori Josep Carreras, l’Auditori Alcalde Josep Malapeira, la Plaça de Voltes i el Magatzem Cal Perera.
Els concerts de la FiM són gratuïts i oberts a tothom, amb reserva prèvia només per als espectacles amb aforament reduït o adreçats a la primera infància.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és la posada en marxa del programa de suport a la creació musical de la FiM, que articula les iniciatives que la fira impulsa per fomentar el desenvolupament de nous projectes. El programa inclou coproduccions, mentories, accions de recerca i innovació i treball en xarxa amb altres agents del sector, amb l’objectiu d’acompanyar artistes emergents i creadors de música familiar en el desenvolupament de noves propostes.
El 65% de les propostes, formades per dones
La FiM 2026 reforça el seu compromís amb la diversitat i la representació als escenaris. El 65% de les propostes estan liderades o formades per dones i un 10% corresponen a artistes amb identitats no normatives.
La fira manté també el seu arrelament al territori, amb una vintena de projectes de proximitat presents tant a la programació oficial com a la programació OFF, comissariada enguany pel Conservatori de Vila-seca i la Casa de la Música de Reus.
En l’edició anterior, la fira va reunir 7.500 assistents i 650 professionals, consolidant-se com un dels esdeveniments de referència per a la música emergent i familiar a Catalunya.
Programació
Per aquesta edició, més del 90% dels espectacles seran estrenes o novetats, fet que confirma la fira com un espai privilegiat per descobrir projectes abans que iniciïn el seu recorregut pels escenaris del país.
La programació emergent presentarà 29 concerts amb propostes que reflecteixen les tendències actuals de la música catalana: des de les músiques urbanes fins al pop, el rock, la cançó d’autor o l’experimentació sonora. Entre els artistes participants hi trobem noms com Admire, Xenia Casado, Stargirl & Jailey, Markos, Naina, OKDW, Genni Knows, Muniats, La Publicitat, Sodi, Cloe Riembau, Silvio, Kris Tena, Koldo Munné, Arar, Sorguen, Paco Pecado, Kelly Isaiah, Ani in the Hall, Vito Blasu, Makuka o rewiredXsemble.
També cal destacar les col·laboracions amb dues iniciatives que promouen la música urbana en català, com el concurs de trap KLK o Catalunya freestyle, que promou la improvisació rap en la nostra llengua, i que tindran un espai de mostra a la fira.
La programació també inclourà actuacions nocturnes amb artistes joves en plena projecció com Ouineta i Sexenni – aquest darrer fruit de la col·laboració amb el festival Superfolk, una proposta arrelada al Camp de Tarragona –, així com amb una singular selecció de dones punxa-discos formada per Ryna, DJ Lupe i Soumeya (DJ Set).
La FiM s’ha consolidat també com a epicentre de la música familiar a Catalunya, amb 32 actuacions que combinen concerts, animació musical i propostes escèniques híbrides.
El cartell inclou noves produccions de companyies i artistes consolidats com Reggae per Xics o La Tresca i la Verdesca, incursions en l’escena familiar per part de noms de referència com Lildami, Divinas, Núria Andorrà o la Big Band de Granollers, així com propostes pensades per a la primera infància com Lumiero, de La Menuda o Concertino, de Músiques Menudes.
Entre les propostes d’animació, s’hi compten les novetats d’El Pony Menut (la versió familiar del Pony Pisador), la nova proposta de música tradicional per a infants Filomena, el jove grup Sardines en llauna i la tarragonina La Colla Pirata (versió familiar de Pepet i Marieta). També hi haurà espectacles que fusionen música amb altres llenguatges escènics, amb creacions de Sound de Secà, De_paper, La Portera o Cinc Cèntims Teatre, moltes d’elles vinculades a processos de creació impulsats per la mateixa fira.