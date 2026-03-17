MOBILITAT
Premien un TFG d’un estudiantde la URV que analitza la Ganxeta
Va ser guardonat a la Festa de la Geografia, organitzada pel Col·legi de Geògrafs de Catalunya
Un estudi realitzat per un Treball Final de Grau (TFG) sobre el servei públic de bicicleta compartida la Ganxeta de Reus va ser premiat durant la Festa de la Geografia. Aquest acte és organitzat pel Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, que van considerar que el treball d'Oriol Boronat, estudiant de la Universitat Rovira i Virgili, era mereixedor de rebre el premi Jordi Amorós. Boronat va estudiar el grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat de la URV i actualment cursa el màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial, on ha demostrat un interès important cap a l'àmbit de la mobilitat: «A tercer i quart de carrera vaig fer assignatures relacionades amb transport i em va interessar i vaig tenir l'oportunitat de fer pràctiques a Reus Mobilitat i Serveis, que em va facilitar l'accés a les dades de la Ganxeta».
A partir d'allí, Boronat va tenir clar que el seu TFG havia d'anar sobre els mitjans de transport i es va centrar a depurar i analitzar les dades del servei. «Vaig analitzar les dades des del febrer de 2024 fins al 31 de gener de 2025, el primer any. Vaig depurar les dades per poder-ne extreure indicadors que es puguin aprofitar com el nombre de viatges, d'usuaris o l'ús de les estacions». Ara bé, puntualitza que el seu objectiu final no era extreure unes conclusions sobre el servei: «El que volia era poder donar una base de dades que després els tècnics de l'Ajuntament poguessin aprofitar per prendre les decisions, com per exemple haver detectat disfuncionalitats dins del servei perquè en una zona no arriba i hi hauria una demanda». Tot i el decreixement d'usuaris després dels primers mesos en què el servei va ser gratuït, Boronat assegura que la xifra es va estabilitzar de manera que demostrava que era una bona aposta. «Sí que al principi tots els viatges es concentraven molt amb el centre, imagino que amb dades posteriors s'haurà anat estenent gràcies a les noves estacions», afegeix.
Ara bé, sobre si aquest servei podria tenir futur en altres ciutats, hi posa alguns condicionants: «Haurien de ser ciutats amb característiques semblants a Reus. Per exemple, a Tarragona no funcionaria per tots els desnivells que hi ha i Reus està molt més ben connectada per anar amb bicicleta. A més, el municipi ha de ser prou gran perquè valgui la pena fer la inversió». Així i tot, opina que en aquells indrets que es pugui implementar un servei similar és positiu. «Cada vegada vianalitzen més carrers i si la ciutat està ben connectada aquells desplaçaments que fem en cotxe els podríem fer a peu o en bicicleta. I amb les feines d'avui dia ja estem asseguts prou hores!», clou.
Tarragonès
Redacció