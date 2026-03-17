Augmenten un 16% les trucades ateses al 112 per incidents al Camp de Tarragona els darrers 5 anys
El 18 d'agost el dia que més trucades es van gestionar per l’incendi de Fontscaldes, prop de Valls
Aquest matí s'ha presentat el balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 al 2025 al Camp de Tarragona. El 112 va gestionar l’any passat un total de 186.387 trucades operatives per incidents a les comarques del Camp de Tarragona, un 3% més que les del 2024 (181.039). Les comunicacions rebudes al 2025 suposen la xifra més gran als darrers anys: 160.704 trucades el 2021; 174.442 el 2022; 177.670 el 2023; 181.039 el 2024; 186.387 el 2025. D’aquesta manera, el 112 va gestionar l’any passat un 16% més de trucades que el 2021.
En relació amb les trucades operatives ateses pel 112 a Catalunya l’any passat (2.550.059), les que es van originar al Camp de Tarragona suposen un volum del 7% del total. Les trucades operatives són aquelles que impliquen la mobilització de recursos dels cossos d’emergències i seguretat, per tant, són considerades trucades d’emergències.
Per comarques, la majoria de comunicacions al 112 es van fer des del Tarragonès (55%) i Baix Camp (33%). A continuació: Alt Camp (7%), Conca de Barberà (4%) i Priorat (1%).
El 18 d’agost va ser el dia del 2025 en que es van gestionar més trucades (974) per emergències a les comarques del Camp de Tarragona, principalment per l’incendi de Fontscaldes, prop de Valls. Altres dies i episodis destacats van ser: el 23 d’agost amb 890 trucades operatives, bona part de les quals van ser ocasionades per l’incendi de Roda de Berà, i els dies 23 i 24 de juny, en què es van gestionar 776 i 929 trucades operatives, respectivament, de les quals en total 592 es van vincular a l’episodi de la revetlla de Sant Joan.
Segons la tipologia de les incidències ateses, la majoria de trucades rebudes al 112 des del Camp de Tarragona el 2025 van estar relacionades amb assistència sanitària (60.672; 33% del total), seguretat (59.420; 32%) i trànsit (30.488; 16%). També es van gestionar 10.419 comunicacions relacionades amb incendis (6%) i 9.518 per problemes de civisme (5%).
En aquest sentit, la distribució dels avisos als cossos operatius va ser principalment per Mossos d’Esquadra (97.398 trucades), el Sistema d’Emergències Mèdiques (64.164) i Bombers (13.360). Les Policies Locals van rebre 12.692 avisos del 112, principalment les de Reus (38%), Salou (15%), Cambrils (11%), Vila-seca (6%) i Valls (6%). Finalment, la Guàrdia Urbana de Tarragona va rebre 9.341 avisos; Protecció Civil, 8.766; Agents Rurals, 7.711; i Salvament Marítim, 241.
La presentació ha anat a càrrec de la delegada del Govern al Camp de Tarragona, Lucía López, la directora general del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d’Interior i Seguretat Pública, Carlos López. També han assistit també l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, el segon tinent d’alcalde de Vila-seca, Josep Toquero, la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de Reus, Dolors del Mar Vázquez, a més de comandaments de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, SEM, Protecció Civil de la Generalitat, Agents Rurals i de les policies locals de Salou, Cambrils i de Vila-seca.
La delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, ha posat en relleu que «el 112 no fa distincions: dona servei tant en grans ciutats com en zones rurals, en territoris litorals, agrícoles, industrials o de muntanya. Aquesta universalitat és una garantia d’equitat territorial i un pilar del sistema de seguretat pública. Això demostra que el 112 no és només un número: és una xarxa de protecció col·lectiva que funciona gràcies al compromís de centenars de professionals i a la implicació de la ciutadania, que confia en aquest servei quan més ho necessita».
Un 7% més de trucades per incidències a l’Alt Camp
L’Alt Camp va originar l’any passat un total de 13.679 trucades operatives al 112, un 7% més que el 2024 (12.797). La majoria de les comunicacions es van fer per emergències a Valls (6.455; 47%). Altres municipis: Alcover (1.315; 10%), el Pla de Santa Maria (1.001; 7%), Cabra del Camp (664; 5%) i Vila-rodona (618; 5%).
La majoria de les trucades al telèfon d’emergències originats a la comarca van ser per demanar assistència sanitària (3.795; 28%), per temes de seguretat (3.787; 28%) i trànsit (3.093; 23%). Altres tipologies dels incidents: incendis (1.187; 9%) i civisme (581; 4%).
Baix Camp: més de la meitat de les emergències amb origen a Reus
El 112 va gestionar l’any passat 62.022 trucades operatives des del Baix Camp, un 2% més que al 2024 (60.843). Reus va ser l’origen de més de la meitat dels incidents (33.747; 54%), seguida de Cambrils (10.232; 17%), Mont-roig del Camp (4.930; 8%), Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant (3.515; 6%) i la Selva del Camp (1.393; 2%).
Els avisos gestionats pel telèfon d’emergències van estar relacionats, principalment, amb assistència sanitària (20.732; 33%), seguretat (19.890; 32%) i trànsit (10.145; 16%). Altres tipologies: incendis (3.125; 5%) i civisme (2.926; 5%).
Conca de Barberà, la comarca amb el major increment de trucades
Les 6.419 trucades operatives ateses al 112 per emergències a la Conca de Barberà suposen un increment del 10% respecte el 2024 (5.858). Montblanc va ser l’origen del 41% de les comunicacions, amb 2.600; a continuació: l’Espluga de Francolí (940; 15%), Vimbodí i Poblet (558; 9%); Vilaverd (402; 6%) i Santa Coloma de Queralt (389; 6%).
La majoria de les comunicacions es van repartir entre incidències de trànsit (1.975; 31%), assistència sanitària (1.769; 28%) i seguretat (1.312; 20%). Altres avisos: incendis (577; 9%), civisme (260; 4%).
Assistència sanitària, principal motiu d’avisos al Priorat
Les trucades operatives l’any passat al telèfon d’emergències des del Priorat, 2.155 en total, es van incrementar un 2% respecte el 2024 (2.116).Els municipis que van generar més comunicacions van ser Falset (477; 22%), Cornudella de Montsant (297; 14%), Marçà (220, 10%), Pradell de la Teixeta (175; 8%) i Ulldemolins (140; 7%).
Les trucades gestionades per demanar assistència sanitària (589) van suposar el 27% del total, per davant de les incidències relacionades amb trànsit (546; 25%) i seguretat (384; 18%). Altres incidències: incendis (244; 11%) i civisme (93; 4%).
El Tarragonès manté el volum de trucades
El 112 va gestionar l’any passat 102.112 trucades operatives des del Tarragonès, un 3% més que el 2024 (99.425). Tarragona va ser l’origen del 54% del total de les comunicacions a la comarca, amb un total de 55.602. Altres municipis: Salou (16.748; 16%), Vila-seca (6.759; 7%), Torredembarra (4.805; 5%) i Roda de Berà (3.673; 4%).
Les trucades per atendre incidències de seguretat (34.047; 33%) van ser les més nombroses, seguides de les d’assistència sanitària (33.787; 33%) i les relacionades amb trànsit (14.729; 14%). Altres incidències destacades van ser civisme (5.658; 6%) i incendis (5.286; 5%).