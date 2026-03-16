MOBILITAT
Reus Transport ampliarà el «BUS x TU» el 2027 amb quatre minibusos elèctrics
Marina Berasategui destaca que tots els vehicles del servei seran elèctrics i milloraran l’accés a barris i equipaments
Reus Transport està a punt de reforçar i expandir el servei a la demanda «BUS x TU» amb la incorporació de quatre minibusos elèctrics el gener de 2027. Aquesta renovació permetrà modernitzar el transport urbà flexible, arribant a noves zones del sud de la ciutat i millorant la cobertura a l’àrea nord. Actualment, l’empresa municipal treballa en el disseny tècnic del servei a la zona sud, establint recorreguts, parades i horaris adaptats a les necessitats de la ciutadania.
En una primera fase, el nou servei cobrirà els barris Aigüesverds i Blancafort, així com la residència especialitzada Marinada i l’equipament esportiu Club Tenis Monterols. La idea inicial és que la parada de connexió al centre de la ciutat amb la resta de línies de transport urbà i interurbà s’ubiqui davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós, a la parada Reus Passeig.
La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, destaca: «El març de 2023 vam estrenar el servei a demanda «BUS x TU» i ara, just tres anys després i gràcies al bon funcionament i la bona acollida per part de la ciutadania, ja hem adquirit busos elèctrics que ens permetran estendre aquest sistema de transport flexible a altres zones de la ciutat. El desplegament es farà de manera progressiva: primer es prioritzaran els veïns i els centres educatius i assistencials i, posteriorment, esperem poder arribar fins als polígons i centres de treball. A més, a partir de 2027, tots els vehicles que prestaran el servei «BUS x TU» seran elèctrics, tant a la zona nord com al sud.»
Els primers busos 100% elèctrics de la flota
Els nous minibusos seran vehicles elèctrics, de gairebé 7 metres de longitud, amb capacitat per a uns 30 passatgers i una autonomia mínima garantida de 170 quilòmetres. Vehicles de pis completament baix, sense desnivells a l’interior, i que inclouran l’equipament d’accessibilitat complet: rampa d’accés i dos espais reservats per a persones en cadira de rodes.
La compra dels 4 vehicles, els carregadors i el seu manteniment durant 10 anys suposarà una inversió aproximada de 2.060.000 € (sense IVA). Els autobusos adjudicats són de l’empresa Yutong Spain Holdco, el termini de lliurament dels vehicles és de set mesos des de la signatura del contracte i entraran en servei el gener de 2027.
Un servei excel·lent
Els usuaris del «BUS x TU» atorguen una qualificació global de 9,7 al servei. Pel que fa a l’aplicació amb què funciona aquest sistema, la nota mitjana obtinguda per part dels usuaris és de 8,9 i destaquen, sobretot, la professionalitat i la puntualitat del bus. A més, el 94% dels usuaris consultats afirmen que des de l’estrena d’aquest servei a demanda, utilitzen més el transport públic.
«BUS x TU» és un servei a demanda flexible: els usuaris validen a través de l’aplicació mòbil; els recorreguts, el temps de viatge i els horaris de recollida i arribada es van adaptant segons la demanda.
Des de l’estrena del «BUS x TU» el número de viatges supera els 71.600, amb més de 1.200 usuaris únics. Després de l’avinguda de Sant Jordi, les parades amb més ús són El Pinar, Urbanització Sant Joan i Passeig Nord.
També és destacable que més del 95% dels viatges arriben en la finestra de temps programada i gairebé el 90% dels viatges són compartits entre diferents usuaris.
Tres models de transport amb el mateix objectiu
A banda del servei regular de línies del transport urbà, Reus Transport va implantar fa anys un model innovador de servei a demanda que permet fer extensions puntuals de les línies per arribar a zones amb menys veïns i només quan es demana el bus a través d’un intèrfon situat a la parada o bé trucant per telèfon.
El 2023, amb l’estrena del «BUS x TU», amb recorreguts adaptables segons les reserves, Reus Transport fa un salt endavant per continuar garantint un servei eficient a les zones amb menys demanda, optimitzant cada trajecte i reduint desplaçaments innecessaris. Els tres models es mantenen i generen un equilibri en l’oferta de transport urbà, oferint el model més adequat a cada barri de la ciutat.