El Parlament insta el Govern a ampliar l'aportació pressupostària per al Trapezi
La resolució apunta a l'objectiu de situar l'esdeveniment en la franja entre 1 i 1,2 milions d'euros
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un creixement pressupostari per a la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, per situar-lo entorn del milió d’euros i «contribuir a l’equilibri territorial del mapa cultural de Catalunya». En els últims dos exercicis, el certamen ha comptat amb uns 500.000 euros. Debatuda en la Comissió de Cultura, la resolució ha sorgit de la proposta presentada pel grup de Junts, amb les esmenes de Socialistes i Units per Avançar i Esquerra Republicana.
En la resolució, la cambra remarca la necessitat de «superar l’estigma històric que ha situat el circ en un lloc menor i inferior dins les arts escèniques» i «reconèixer-lo en plena igualtat de condicions amb la música, el teatre i la dansa». En aquest context, demana dotar el Trapezi d’un pressupost «equiparable» a la Fira Tàrrega de teatre, al Mercat de Música Viva de Vic i a la Fira Mediterrània de Manresa, que, en l’actualitat, superen els 700.000 euros.
Per assolir-ho, es planteja un «creixement pressupostari escalonat» per situar l’esdeveniment circense «en la franja d’entre 1.000.000 i 1.200.000 euros d’aquí a tres exercicis», amb una aportació per part de la Generalitat de 360.000 euros per al 2026, 445.000 euros per al 2027 i 500.000 euros per al 2028, una dotació que permetria «augmentar l’excel·lència artística del certamen, descongestionar algunes franges horàries, incrementar l’efectivitat entre els programadors i millorar-ne el posicionament». A més, apunta que s’hauria de donar suport a les negociacions amb el Govern de l’Estat «perquè l’aportació econòmica d’aquest a la Fira Trapezi augmenti i sigui proporcionada a altres grans esdeveniments, en consonància amb el rang que li pertoca després que el Ministeri de Cultura li atorgués el 2012 el Premi Nacional de Circ».
El Parlament subratlla que el Trapezi és «la fira estratègica més emblemàtica i històrica del Camp de Tarragona» i considera que les plataformes d’exhibició de la producció cultural d’arts en viu són «fonamentals per a la dinamització de les diverses disciplines artístiques, atès que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics». Per això, remarca que s’hauria de «continuar impulsant» la seva «dimensió internacional i professional, difonent-la encara més per mitjà de les delegacions internacionals de la Generalitat de Catalunya i les oficines a l’estranger de l’Institut Català de les Empreses Culturals, per a consolidar-la com a mercat estratègic del circ sobretot a Europa i també en altres continents, amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat de les fires d’espectacles d’arts en viu».
El pressupost de la Fira Trapezi va ser de 570.000 euros per a l’edició del 2024 i de 590.000 euros el 2025. El certamen es finança, a banda del pressupost de l’Ajuntament de Reus, gràcies a la col·laboració d’altres administracions, com el Govern de la Generalitat de Catalunya —180.000 euros el 2023— i la Diputació de Tarragona, i patrocinadors. Enguany, la Fira del Circ de Catalunya celebrarà la seva trentena edició.
El diputat Jordi Bertran, de Junts, qui va defensar la resolució a la Comissió de Cultura, assenyala que «si no dotem el món del circ dels mateixos recursos que tenen la música, el teatre o la dansa, també n’estem precaritzant el futur».
Redacció