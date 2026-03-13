CULTURA
Cap Butaca Buida: 22 funcions en 21 municipis de Tarragona per omplir els teatres el 21 de març
La tercera edició de mobilitzarà 22 sales del territori en una jornada escènica simultània
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre viuran el pròxim 21 de març una mobilització escènica amb 22 funcions programades en 22 teatres de 21 municipis, en el marc de Cap Butaca Buida – Diada del Teatre. La iniciativa convida el públic d’arreu del territori a omplir les platees en una mateixa jornada coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre.
La proposta arriba enguany a la seva tercera edició amb l’objectiu de reivindicar el paper cultural, social i comunitari dels teatres i reforçar el vincle entre les arts escèniques i el públic.
La jornada implicarà equipaments escènics de Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Barberà de la Conca, Calafell, Cambrils, la Canonja, el Catllar, Falset, el Morell, Reus, Riudoms, Tarragona, Tortosa, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Vendrell i Vila-seca, entre d’altres municipis del territori.
Entre els espais participants hi ha equipaments destacats com el Teatre Fortuny i el Teatre Bartrina de Reus, el Teatre Tarragona, la Sala Trono, el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el Centre Cultural de Valls, el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell o l’Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta, que conviuen amb teatres municipals i espais culturals repartits arreu del territori.
Una cartellera diversa
La programació prevista reflecteix la pluralitat de l’escena catalana amb propostes de teatre contemporani, comèdia, espectacles familiars, música i teatre popular.
Entre les funcions programades hi ha Jo sóc Hamlet al Teatre Fortuny de Reus, Llums i ombres al Teatre Bartrina, Hamlet 0.2 a la Sala Trono de Tarragona, o Leonard Slatkin & Franz Schubert Filharmonia al Teatre Tarragona.
La jornada també inclourà espectacles com Lumière a l’Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta, Cancún a l’Orfeó Canongí de la Canonja, Improshow al Teatre l’Artesana de Falset o Avui no ploraré al Centre Cultural de Valls.
Completen la programació altres propostes repartides pel territori, com Tarsius al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, Mozart amb vambes a CaixaForum Tarragona o Com cantar "Sobreviviré" sense que m’exploti un pulmó al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa.