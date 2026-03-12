FESTA
Aquests són els primers confirmats per als concerts de Barraques de Reus
Els Amics de les Arts, Auxili, Els Catarres i Doctor Prats són alguns dels artistes que visitaran la capital del Baix Camp per la Festa Major de Sant Pere
L'Ajuntament de Reus i la Coordinadora de Barraques han presentat aquest dijous els concerts de la Festa Major de Sant Pere i els caps de cartell de Barraques 2026. També s’han presentat els diversos espectacles familiars que inclou el programa de festa.
El dimecres 24 de juny tindrà lloc l’obra Safari, de la Companyia La Baldufa, a les 18.30 h, a la plaça del Baluard. El dijous 25 hi haurà tres propostes musicals: un concert vermut, a les 13 h, a La Palma; un concert familiar, a les 18.30 h, a la plaça d’Anton Borrell, amb Ebri Knight, que oferirà Bon vent!, un projecte que neix amb l'objectiu de transmetre a les noves generacions l’esperit del músic Xesco Boix, i un concert i ball de gala, a les 19 h i a les 22.30 h, a la plaça de la Llibertat, amb l’Orquestra Metropol.
El divendres 26 de juny hi haurà un altre concert vermut amb Metralla, a les 13 h, a La Palma. A les 18.30 h, a la plaça del Baluard, tindrà lloc l’espectacle familiar Pista, si us plau!, de la companyia Pentinaelgat, i a les 22.30 h, a la plaça d’Anton Borrell, hi haurà l’espectacle La revista, també adreçat a famílies. A la nit, a partir de la 1 h, ball de gralles amb Canya d’Or en el marc de La Nit de fer l’Índiu.
L’endemà, dissabte 27 de juny, hi haurà el concert vermut amb Grooving’CAT, a les 13 h, a La Palma. A les 21 h, a la plaça d’Anton Borrell, hi haurà el tradicional sopar de Bou i arròs amb un concert. Per acabar el dia, a les 23.30 h, a la plaça de la Llibertat hi haurà concert dels Amics de les Arts i de Malifeta.
El diumenge 28 de juny arribarà el dia de les revetlles, amb el concert vermut i la Banda de la Festa Major, al migdia. A la nit, les orquestres Melodia, a la plaça d’Anton Borrell, i Les Gamberres i Piratas Rumbversions, a la plaça de la Llibertat, que donaran pas al DJ Aleix Ballester per tancar la revetlla. Paral·lelament, a partir de les 23 h, tindrà lloc la 34a Nit de Marxa a La Palma.
Per acabar amb la música de la Festa Major, el dia 29, hi haurà les actuacions de Mano’s Rock i DJ Anna Gisbert, a partir de la mitjanit, a la plaça de la Llibertat.
Barraques 2026
Enguany, Barraques tindrà lloc el divendres 19, dissabte 20 i dimarts 23 de juny. En la roda de premsa s’han presentat els caps de cartell d’aquest 2026, que seran Auxili, el divendres 19; Els Catarres, el dissabte 20, i Doctor Prats, el dimarts 23. A banda d’aquests concerts, hi haurà set actuacions més que la Coordinadora de Barraques anunciarà de manera esglaonada a través de les xarxes socials.
El sistema d’accés serà el mateix que els dos anys anteriors. De 0 a 15 anys, l’entrada serà gratuïta amb full d’autorització i amb l’acompanyament obligatori de pare, mare o tutor; de 16 a 18 anys, entrada de pagament amb autorització signada, i els majors de 18 anys, entrada de pagament. Es podrà adquirir un abonament per als tres dies, que serà de 6 euros, o l’entrada de dia, que tindrà un cost de 4 euros. Les entrades es podran comprar aquest dijous, a partir de les 12 h, a través del web barraquesreus.cat.
El muntatge general de l’espai serà molt similar al dels darrers anys, però es treballa per introduir millores en l’espai i en l’experiència del públic. Concretament, han avançat que hi haurà «noves zones decorades, una ampliació de la zona de food trucks i també un nou photocall per al públic». També han introduït millores als accessos per reduir els temps d’espera i, en aquest sentit, es demana la col·laboració del públic. «Arribar amb antelació és clau perquè és impossible gestionar l’entrada simultània de milers de persones just abans del concert principal», han explicat des de la Coordinadora de Barraques.