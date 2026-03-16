VIA PÚBLICA
L'Ajuntament repararà l'asfalt de les calçades de diversos carrers
La inversió serà de 500.000 euros i permetrà eliminar esquerdes i esvorancs
L’Ajuntament de Reus desplegarà un nou paquet d’actuacions de reparació de l’asfalt per múltiples punts de la ciutat, incloses algunes de les vies que més circulació de vehicles suporten. La Junta de Govern Local va aprovar divendres inicialment el projecte, que s’emmarca en el Pla de l’Asfaltat i que comptarà amb una inversió d’uns 500.000 euros.
En concret, s’intervindrà per millorar trams de les avingudes de Pere el Cerimoniós, del President Macià i de Vidal i Barraquer i dels carrers del General Moragues i de Terol, així com del passeig de Sunyer. Les obres de reparació de la calçada consistiran en el sanejament del paviment, el fresat i la realització d’una nova capa de rodadura, per tal d’eliminar esquerdes i esvorancs.
Aquests treballs s’emmarquen en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, que contemplen actuacions anuals en voreres, passos de vianants, àrees de jocs infantils, jardineria, enllumenat i asfaltat de diferents indrets de Reus.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, expressa que «millorar l’asfalt és invertir en seguretat, eficiència i sostenibilitat perquè una infraestructura viària en bon estat contribueix a fer reduir els accidents de trànsit, la contaminació acústica i els costos de manteniment de vehicles».
El consistori preveu licitar aviat el contracte per executar les obres, amb un preu de sortida de 531.972,41 euros. És el segon any consecutiu que el paquet de millora de l’asfalt arriba als 500.000 euros. El termini per completar els treballs es fixa en un màxim de dos mesos i mig, a partir de la data de signatura de l’acta de replanteig.
En matèria de via pública, també s’està actuant per millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat o visió reduïda, amb la instal·lació de rajoles guia en indrets com el passeig de Sunyer o la plaça de la Patacada.
