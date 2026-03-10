MUNICIPAL
Reus tindrà nous aparcaments gratuïts amb més de 1500 places
Arrenquen les obres del pàrquing de la Comunitat de Múrcia i les del polígon Dyna estaran enllestides a la primavera
L'Ajuntament de Reus construirà 886 noves places d'aparcaments públics dissuasius, assolint-ne més de 1.501, fet que suposarà duplicar la seva capacitat. Aquest any, el consistori té previst crear-ne 450 amb dos nous aparcaments. Aquest dimarts, ja han arrencat les obres del pàrquing del carrer de la Comunitat de Múrcia, a tocar de l'avinguda de Sant Bernat Calbó, que tindrà unes 75 places gratuïtes.
L'aparcament del polígon Dyna és un altre dels nous espais que es preveuen que estigui acabat a la primavera. L'alcaldessa Sandra Guaita ha dit que l'objectiu és ampliar les àrees gratuïtes d'estacionament per donar resposta a les necessitats veïnals, oferir alternatives a les persones de fora i implementar mesures complementàries a la ZBE.
Els operaris de les Brigades Municipals ja han començat els treballs de condicionament d'un terreny del carrer de la Comunitat de Múrcia per construir-hi un aparcament dissuasiu gratuït fora de l'àmbit de la Zona de Baixes Emissions, (ZBE) que tindrà 75 places de capacitat. Fins ara, aquest solar ja es feia servia per aparcar els vehicles del veïnat. Ara, s'arranjarà l'espai, es repararan els clots existents i es crearan dos passos de vianants al carrer Rioja per tal de millorar l'accés. El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha explicat que les obres estaran acabades en un parell de setmanes.
Un altre dels nous aparcaments serà el del polígon Dyna, les obres del qual es troben en fase de licitació. Aquest està situat al solar delimitat pels carrers de Vilanova i la Geltrú, Terrassa i de Sitges. Segons ha indicat el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, l'aparcament donarà resposta a la forta demanda d'estacionament lliure derivada de l'activitat empresarial. «És la primera vegada que un polígon de la ciutat tindrà un pàrquing d'aquestes característiques», ha destacat. Estarà enllestit aquesta primavera i tindrà 220 places. En aquest cas, l'Ajuntament ha acordat amb la propietat l'ús provisional del terreny i en finançarà l'adequació. El projecte té un pressupost de 56.284,21 euros (IVA inclòs).
D'altra banda, també està previst signar el contracte de cessió d'ús d'un solar al barri Jardins de Reus, que quan estigui condicionat tindrà capacitat per a 154 places. «En aquest punt tenim molta densitat de població i la voluntat és tirar endavant el nou aparcament, la proposta està gairebé tancada», ha asseverat l'alcaldessa.
Finalment, Guaità també ha explicat que també s'habilitarà un solar de propietat municipal a Mas Iglesias, davant la futura estació de trens de Bellissens. Actualment, la meitat del terreny està ocupat per emmagatzemar el material de l'obra de l'estació. Un cop s'enllesteixin els treballs, el consistori condicionarà aquesta zona per fer-hi 300 places més. «Amb aquestes 886 places dupliquem les places d'aparcaments públics dissuasius que teníem a la nostra ciutat. Veníem d'unes 600 places a l'anterior mandat, ara ens plantem ja en 1.501», ha subratllat la batllessa.
Alhora, Guaita ha assenyalat que tots aquests aparcaments són gratuïts perquè la voluntat del govern municipal és «facilitar l'aparcament a la gent de la ciutat i també a la que ve de fora». «Continuem avançant amb un compromís municipal ferm i amb la posada en marxa també de les Zones de Baixes Emissions», ha afegit.
A la vegada, ha afirmat que continuaran analitzant altres solars disponibles al municipi per incrementar el nombre de places d'estacionament alternatiu, amb la voluntat de «condicionar un mínim d'un nou aparcament dissuasiu cada any». A banda, l'alcaldessa ha dit que es reforçarà el transport públic al voltant d'aquests nous aparcaments dissuasius per tal de millorar la mobilitat de la ciutadania.