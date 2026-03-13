SALUT
El temps de demora en oftalmologia a l'Hospital Sant Joan es redueix de 164 dies a 50 en un any
L'innovador sistema Quixote ha permès superar les expectatives inicials de millora
El temps de demora en les llistes d'espera d'oftalmologia cau dels 164 dies el 31 de desembre de 2024 a tan sols 50 el passat 4 de març de 2026 a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR). Dades que demostren l'èxit que ha estat la implementació del sistema Quixote per part del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital el passat 10 de febrer de 2025 i que en els cinc primers mesos ja havien reduït les llistes d'espera en un 30%. Ara bé, la caiguda ha estat encara més pronunciada durant els darrers set mesos. «Els resultats han estat increïbles», celebra el director del Servei d'Oftalmologia de l'HUSJR, Pere Romero, que recorda que la recomanació des del CatSalut era de 90 dies. Precisament, Romero es marcava com a objectiu el passat mes d'agost de 2025, quan la demora havia caigut per sota dels 130 dies, arribar a reduir-ho als 100 dies. Per aquest motiu, el resultat un any després de la implementació del sistema ha estat tota una sorpresa.
El sistema permet, després de ser derivat el pacient des d'Atenció Primària, dur a terme tota una sèrie de proves a través d'un aparell. D'aquesta manera, aquelles persones amb patologies de baixa complexitat tindran un diagnòstic sense haver de passar per una consulta. «No és que siguin menys importants, però bona part de les visites que es demanen són per casos de baixa complexitat que col·lapsen el sistema», comenta el doctor. Totes les dades són recopilades i enviades tant a l'especialista com al metge de capçalera i, a més, el pacient ho pot consultar a través del portal 'La Meva Salut'. A partir d'aquí, l'oftalmòleg decideix si se li dona d'alta o se'l deriva a qualsevol altra prova o intervenció. En dades d'entre el 10 de febrer i el 30 d'octubre del 2025, un 66,73% dels pacients van ser donats d'alta.
A més, les dades de millora en el temps de demora han permès reduir la quantitat de persones en llista d'espera, ja que mentre que el 12 de juny de 2025 hi havia en espera 2.808 persones, el 3 de març d'enguany eren 1.276. «Tot això sense que hi hagi hagut una caiguda de la demanda, perquè les entrades des d'Atenció Primària han estat gairebé les mateixes entre el 2024 i el 2025», apunta el director, alhora que el sistema va permetre dur a terme gairebé 3.000 primeres visites més el 2025. Ara bé, tot i aquesta constància la caiguda del temps de demora va ser pronunciat en dos punts durant l'any passat. En primer lloc, entre els mesos de febrer i abril i, en segon lloc, entre l'octubre i el desembre. Una caiguda dividida en dos moments diferenciats que Pere Romero atribueix al fet d'haver de donar sortida a totes aquelles consultes que s'havien anat acumulant al llarg del temps.
Referència catalana
En cas de comparar les dades amb altres hospitals de la província que no disposen del sistema la millora és aclaparadora. En data de gener de 2026 en comparativa al mateix mes de l'any anterior l'HUSJR va millorar el seu temps mitjà de demora en un 61,4%, col·locant-se amb 59 dies, la mateixa xifra que el Pius Hospital de Valls, que va empitjorar en un 51,2%. L'Hospital Joan XXIII de Tarragona també va empitjorar els seus registres en un 37,3%, amb 114 dies de demora.
Segons explica el director del Servei d'Oftalmologia, des de diversos centres hospitalaris catalans s'han interessat ja i el passat mes de juliol l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ja va començar a operar amb el sistema Quixote. Per una altra banda, els hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Doctor Josep Trueta de Girona i de Tortosa també preveuen implementar aquest sistema en un futur. A la vegada, també l'Institut Català de la Salut (ICS) s'estaria plantejant treballar per estendre aquest sistema al territori català.