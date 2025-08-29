Salut
El temps d’espera en oftalmologia a l’Hospital Sant Joan es redueix de 164 a 126 dies en mig any
La millora ha estat gràcies a l’ús del ‘Quixote’, un sistema pioner a Catalunya
El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) ha aconseguit reduir les llistes d’espera en aquesta especialitat en un 30% en els darrers cinc mesos gràcies a la implementació d’un nou sistema desenvolupat a Ciudad Real, anomenat Quixote. En conseqüència, aquest canvi ha suposat una millora en el temps de demora per la primera visita, és a dir, des que el metge de capçalera decideix derivar al pacient a un especialista fins que es produeix la primera visita. En el passat mes de febrer, quan es va començar a aplicar el sistema, la mitjana era de 164 dies d’espera, mentre que en dades del 28 d’agost era de 126 dies. Aquesta ha estat la primera i única vegada que un hospital català utilitza aquest sistema i, per ara, tant l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona com l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida estan en procés d’implementar-ho.
Una gesta que el director del Servei d’Oftalmologia de l’HUSJR, Pere Romero, celebra, però admet que no és suficient, ja que la mitjana espanyola està en 110 dies i des de CatSalut recomanen que sigui de 90 dies. «Reduir a 90 dies serà una cosa difícil, però és l’objectiu. Baixar a 100 dies ho hem d’aconseguir», apunta el director. Amb la mitjana de 110 dies d’espera l’oftalmologia esdevé la segona especialitat amb major temps d’espera de l’Estat: «La demanda assistencial en la nostra especialitat ha augmentat molt, al febrer de 2024 el temps de demora aquí a Reus era de 119 dies i enguany estava en 164».
Funcionament
El sistema Quixote permet dur a terme a través d’un aparell una sèrie de proves que permet que aquelles persones amb patologies de baixa complexitat tinguin un diagnòstic sense haver de passar per una consulta. «No és que siguin menys importants, però bona part de les visites que es demanen són per gent amb casos de baixa complexitat que ens col·lapsen el sistema. Calia ser més eficients i ara, tenint en compte que el pacient hi està 10 o 15 minuts, ho som», defensa el doctor. Entre aquests casos hi ha, per exemple, persones amb cataractes que no tenen necessitat d’operar-se, sinó fer un seguiment o un canvi d’ulleres.
Mitjançant una prova ràpida l’aparell gradua la vista del pacient, pren la pressió de l’ull i fa una paquimetria. Posteriorment, un professional mesura l’agudesa visual del subjecte i es fa una fotografia de fons d’ull per, a través d’una intel·ligència artificial desenvolupada per l’HUSJR, determinar si el pacient pateix retinopatia diabètica. Totes aquestes dades són recopilades i enviades de manera que tant l’especialista com el metge de capçalera reben la informació. A més, a través del portal ‘La Meva Salut’, el pacient també pot consultar els resultats. «A partir d’aquí, si veiem que el pacient necessita passar per la consulta perquè té una cataracta que s’ha d’operar o un glaucoma que s’ha de tractar ja seguirà la seva via. En cas de no tenir res, se’l donarà d’alta. El problema és que abans totes aquestes proves es feien per separat, així que per un cas de baixa complexitat de vegades teníem més d’una visita. Ara el metge de capçalera l’enviarà a fer aquesta prova directament», explica Romero.
