TURISME
L'Aeroport de Reus incrementa un 34,1% els passatgers i un ,94% les operacions al febrer
Els moviments d'aeronaus es redueixen un 4,1% en els dos primers mesos de l'any, respecte al mateix període de 2025
L'Aeroport de Reus ha registrat 1.298 operacions al febrer, un 9,4% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat dels dos primers mesos de l'any, l'aeroport suma 2.360 moviments d'aeronaus, un descens del 4,1% menys en comparació amb el mateix període de 2025.
Pel que fa al trànsit de passatgers, segons ha informat Aena aquest dijous, l'aeroport ha registrat 681 viatgers al febrer, un 34,1% més que l'any anterior. Entre gener i febrer d'enguany, el nombre de passatgers ha sigut de 1.270. Al gener es van registrar 589 viatgers, una davallada interanual del 57,3%. També es van reduir un 16,8% les operacions respecte al gener de 2025, una situació que el gestor aeroportuari va atribuir a les condicions meteorològiques adverses.